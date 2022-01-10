Золоті рибки навчилися керувати акваріумом на колесах. Відео

12:09 10 січень Київ, Україна

Ізраїльські вчені навчили золотих рибок пересуватися суходолом, керуючи акваріумом на колесах. Так риби змогли досліджувати наземне середовище, отримуючи віддалені локації кімнати. Автори роботи, опублікованої в журналі Behavioural Brain Research, вважають свої результати свідченням універсальності можливості навігації у просторі серед тварин.



Що вивчали дослідники в такий спосіб?



Для тварин, які не ведуть осілий спосіб життя, можливість навігації в навколишньому середовищі є ключовим умінням, якщо йдеться про виживання, оскільки воно забезпечує пошук їжі та партнера, а також приховування від загроз. При цьому істота повинна розуміти своє розташування в просторі, що є необхідною умовою ефективного планування та здійснення спрямованих рухів. Тому складається враження, що навігація є універсальним за важливістю та призначенням умінням для багатьох видів, але поки що невідомо, чи зумовлено воно однаковими механізмами. Тобто так само управляється в просторі ссавець, який пересувається по суші переважно в одній площині, і риба, чия водне середовище дає їй велику свободу в пересуванні? Над цим питанням замислилися вчені Університету Бен-Гуріона у Негеві.



Як вивчали навігацію тварин?



Щоб перевірити, чи специфічні механізми навігації для конкретного виду і чи зумовлені вони середовищем його існування, вчені подумали, що потрібно подивитися, як тварина пересувається у нетиповому для неї просторі. Більшість риб, як відомо, добре почуваються у воді, але не пристосовані пересуватися суходолом, де швидко гинуть. Але вчені знайшли спосіб підтримувати життя риби на суші і дати можливість досліджувати наземне середовище.



Дослідники розробили пристрій, який назвали керованим рибою апаратом (Fish Operated Vehicle). По суті, це акваріум на колесах, пересування якого здійснюється контрольованими рухами риби всередині нього. Рух апарата забезпечується камерою, лідером та системою комп'ютерного зору, що дозволяє реєструвати позицію риби в реальному часі та здійснювати переміщення всієї системи, відповідно активуючи двигуни. Власне, управління відбувається так: коли риба наближається до однієї зі стін акваріума, то акваріум на колесах починає рухатися в тому напрямку, куди дивиться риба.



У цьому дослідженні управління «рибомобілем» довірили шістьом золотим рибкам (Carassius auratus) на арені розмірами 3 на 4 метри. Щоб навчитися керувати було легше, вчені чіпляли рожеву дошку на одну з білих стін, при наближенні до якої стінкою акваріума рибка отримувала винагороду у вигляді корму.



Як впоралися з керуванням рибки?

Всупереч тому, що рибкам доводилося пересуватися в незвичайному для них середовищі, візуальне сприйняття якого спотворюється через воду та стінки акваріума, через кілька днів вони навчилися керувати апаратом.



Вчені відзначають, що було не важливо, з якої точки арени запускали рибу (з кута або центру, наприклад), вона успішно спрямовувала свій автомобіль до стіни з рожевою міткою, а також коли на стінах були ще й відволікаючі дошки інших кольорів. Що цікаво, коли розташування рожевої дошки міняли, то в перші кілька спроб тварина прямувала до попереднього розташування мітки. Проте десь утретє рибка вже йшла до нової локації мітки. Це означає, що риби орієнтувалися не тільки на кольорову дошку, але й на інші елементи зовнішнього середовища при навігації. Можливо, вони більше ваги надавали самій локації у кімнаті, де раніше отримували їжу. А те, що вони вже після кількох невдалих спроб стали вибирати правильний маршрут, вказує на швидку адаптацію та внесення відповідних корекцій у планування та дії.



Результати вчених свідчать про можливість риб пристосовуватися до навігації навіть у абсолютно нетипових для них середовищах, що є складним завданням. Ймовірно, сприйняття простору має універсальний механізм, незалежний від середовища та загальний для різних видів. Вчені зазначають, що потрібно провести додаткові дослідження, щоби впевненіше говорити. Наприклад, подивитися, як орієнтуватимуться наземні тварини у водному середовищі.



Не перший випадок, коли тварин вчили керувати створеним для них транспортним засобом. Наприклад, минулого року вчені показали, що щури можуть (і самі хочуть!) керувати маленьким автомобілем, щоб добиратися до бажаних локацій.