Жести допомагають вивчати іноземні мови - результати експерименту

20:37 19 листопад Київ, Україна

Вивчаючи іноземну мову, наш мозок користується несподіваною ділянкою – моторною корою. Цей регіон, який контролює рухи, долучається і до вивчення та пригадування незнайомої лексики, доводить експеримент. Результати підтримують припущення, що жести та інші рухи сприяють вивченню мови.



Опанувати іноземну мову означає натренувати наш мозок, а не лише дух, що пов'язано з певними перевагами у повсякденному житті. Знання іноземної мови впливає на певні аспекти мислення, адже коли ми розмовляємо, читаємо чи думаємо рідною мовою, змінюються наші сприйняття, рішення та навіть моральні принципи. Цікаво, що в деяких людей, які розмовляють іноземною мовою, змінюється й поведінка: мимоволі вони жестикулюють більше, шукаючи відповідного слова.



Але чому? Що спільного в мові та рухах? Вже довгий час вчені припускали, що до мови та мовної пам'яті залучено не лише класичні мовні центри у мозку. Підозрювали, що істотну роль у вивченні мови грає моторна кора. Зазвичай вона контролює рухи, але також залучена до процесу вивчення мови та слів, як показали дослідження.



Що відбувається в мозку - з жестами і без них - при вивченні мови і яку роль при цьому грає моторна кора, експериментально з'ясував Браян Матіас (Brian Mathias) із Дрезденського технічного університету та його колеги.

Протягом чотириденного тренінгу дослідники вивчали іншомовну лексику. Одна група поєднувала навчання із жестами, інша підкріплювала вивчене картинками. Суть тесту в тому, що учасники слухали вивчені слова і змушені були їх одразу перекладати рідною мовою. При цьому періодично випробуваним блокували моторну кору за допомогою транскраніальної магнітної стимуляції - магнітне поле блокувало сигнали цього мозкового регіону.



Виявилося: якщо моторну кору заблокувати спочатку, випробуваним значно складніше вдавалося перекласти слова. Вони зажадали більше часу, щоб знайти відповідність рідною мовою. Коли перешкоди для моторної кори прибирали, уповільнення не відбувалося.



Це доводить, що моторна кора є важливою для перекладу слів з іноземної мови, запевнили вчені.

«Очевидно, пам'ять про нещодавно вивчені іноземні слова залежить від сенсомоторного контексту, в якому ці слова вивчалися, – сказав Матіас. – Цікаво, що цей ефект помітний як щодо конкретних слів – наприклад, «скрипка», так і абстрактних – типу «демократія»».

Ці результати узгоджуються із попередніми дослідженнями, коли моторну кору у піддослідних блокували вже під час навчання. Учасникам без цього регіону набагато складніше вдавалося запам'ятати нові вигадані слова.

Водночас експерименти підтверджують припущення, що моторна кора відіграє важливу роль при вивченні, пригадуванні та перекладі мови – і її роль у навчанні тим більш виразна, чим сильніший етап навчання супроводжується жестами чи рухами.



На думку вчених, застосування жестів може надавати цінну допомогу для швидкого оволодіння чужою мовою.