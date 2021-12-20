Запуск "Джеймса Вебба" знову перенесли, тепер на 24 грудня

NASA повідомило про перенесення запуску телескопа Джеймса Вебба ще на два дні – на 24 грудня. Вже заправлений паливом телескоп зіштовхнувся із проблемами зв'язку між телескопом та системою ракети-носія.
Поки «Габбл» повністю відновлює свою наукову роботу після втрати синхронізації між інструментами та отримує новий п'ятирічний контракт на 32 році своєї роботи, його наступник, телескоп Джеймса Вебба, вже 14 років чекає на свій запуск.
Наприкінці літа він нарешті закінчив свої випробування і повинен у листопаді цього року на 5-10 років відправитися в другу точку Лагранжа системи Земля-Сонце. Він повинен обійти «Габбл» у точності досліджень зі своїми набагато більшими дзеркалами та науковими інструментами нового покоління, які дозволять вивчати космос у нижчому частотному діапазоні та бачити об'єкти з великим червоним зміщенням, які «Габблу» не до снаги.
Проте вже на початку вересня «Джеймс Вебб» отримав нову дату запуску – 18 грудня. І вже за місяць у результаті невдалої підготовки телескопа до інтеграції з ракетою-носієм Ariane 5 її перенесли на чотири дні. Скликана комісія відзвітувала, що жодних пошкоджень внаслідок інциденту з телескопом не сталося, тому вони дозволили заправку телескопа паливом. І на початку цього тижня телескоп пройшов цю десятиденну процедуру і із заправного майданчика космодрому Куру телескоп потім мав переїхати до комплексу фінальної збірки.
І вже зараз NASA повідомило, що команда змушена знову перенести запуск. Цього разу на 24 грудня. З повідомлення агентства відомо, що виникли проблеми зі зв'язком між Джеймсом Веббом та системою ракети-носія Ariane 5. Деталі поки невідомі, а остаточно щодо запуску NASA має визначитися 17 грудня.
Поки «Габбл» повністю відновлює свою наукову роботу після втрати синхронізації між інструментами та отримує новий п'ятирічний контракт на 32 році своєї роботи, його наступник, телескоп Джеймса Вебба, вже 14 років чекає на свій запуск.
Наприкінці літа він нарешті закінчив свої випробування і повинен у листопаді цього року на 5-10 років відправитися в другу точку Лагранжа системи Земля-Сонце. Він повинен обійти «Габбл» у точності досліджень зі своїми набагато більшими дзеркалами та науковими інструментами нового покоління, які дозволять вивчати космос у нижчому частотному діапазоні та бачити об'єкти з великим червоним зміщенням, які «Габблу» не до снаги.
Проте вже на початку вересня «Джеймс Вебб» отримав нову дату запуску – 18 грудня. І вже за місяць у результаті невдалої підготовки телескопа до інтеграції з ракетою-носієм Ariane 5 її перенесли на чотири дні. Скликана комісія відзвітувала, що жодних пошкоджень внаслідок інциденту з телескопом не сталося, тому вони дозволили заправку телескопа паливом. І на початку цього тижня телескоп пройшов цю десятиденну процедуру і із заправного майданчика космодрому Куру телескоп потім мав переїхати до комплексу фінальної збірки.
І вже зараз NASA повідомило, що команда змушена знову перенести запуск. Цього разу на 24 грудня. З повідомлення агентства відомо, що виникли проблеми зі зв'язком між Джеймсом Веббом та системою ракети-носія Ariane 5. Деталі поки невідомі, а остаточно щодо запуску NASA має визначитися 17 грудня.
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