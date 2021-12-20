Замінники цукру провокують сильніший апетит - дослідження

16:45 19 листопад Київ, Україна

Замінники цукру хоч і зовсім не містять калорій, але в деяких людей можуть посилювати апетит і таким чином перешкоджати схудненню. Це доводять сканування мозку та поведінкові тести, які проходили випробувані після споживання цукрового напою, або позбавленого цукру лимонаду. Напій, що містив замінник цукру, посилював бажання з'їсти щось калорійне. Особливо виражений цей ефект у жінок та людей із сильною надмірною вагою, повідомляють вчені.



Багато хто вживає штучні замінники цукру, щоб задовольнити потяг до солодкого, не споживаючи калорій. Однак вплив на здоров'я замінників цукру залишається суперечливим. Так, існують свідчення того, що штучні підсолоджувачі можуть сприяти розвитку діабету та посилювати ризик інсульту. Навіть для схуднення ефективність цих речовин невизначена. До цього дослідження надавали суперечливі результати щодо того, як замінники цукру впливають на апетит, метаболізм глюкози та вагу тіла.



Команда на чолі з Олександрою Юнкер (Alexandra Yunker) з Університету Південної Кароліни в Лос-Анджелесі проаналізувала, як штучний замінник сукралози впливає на апетит та мозкову активність серед різних груп піддослідних. При цьому вчені зосередили свою увагу насамперед на статевій відмінності цієї поведінки, і навіть на відмінностях серед людей із різною вагою тіла.

«Застосування штучних підсолоджувачів – суперечливе, оскільки багато хто використовує їх для схуднення, – сказала колега Юнкерс Кейтлін Пейдж (Kathleen Page). – Деякі дослідження вказують на їхню дієвість, водночас інші свідчать про здатність замінників цукру призводити до збільшення ваги, діабету другого типу та інших метаболічних розладів. Наше дослідження проаналізувало різні групи населення, щоб з'ясувати причину таких суперечливих результатів».

У своє дослідження вчені запросили 74 чоловіків та жінок з різною вагою тіла. Вони тричі приходили до лабораторії і щоразу їм пропонували випити 300 мл або підсолодженого звичайним столовим цукром лимонаду, або напою з сукралозою, або води. Протягом наступних двох годин вчені кілька разів відбирали у випробуваних аналіз крові, у якому визначали рівень глюкози, інсуліну та інших гормонів, важливих для обміну речовин.



Потім вчені показали учасникам картинки калорійної їжі, наприклад, бургера або донату, і під час цього за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ) спостерігали, як сильно активувалися мозкові регіони, пов'язані з апетитом та потягом до їжі.



Результат:

«Коли жінки вживали напій із сукралозою замість цукру, їхні мозкові регіони, зокрема, середня фронтальна кора та орбіфронтальна кора, реагували на картинки калорійної їжі сильніше», – повідомили вчені.

Ці мозкові регіони пов'язані з ненаситністю та апетитом. У випробуваних чоловіків цей ефект не був суттєвим. Можливо, це означає: мозок жінок чутливіший до солодкого та тих нейронних ефектів, які воно провокує, сказала команда.

Відмінності також помітили серед людей різних вагових категорій: якщо брати до уваги лише людей із значною надмірною вагою, то представники обох статей мали чітку мозкову реакцію після споживання замінників цукру. Серед людей із нормальною та з незначною надмірною вагою цього не помітили. Тобто люди, які страждають на ожиріння, сильніше відчувають здатність замінників цукру стимулювати апетит.



У крові вчені не виявили жодної статевої чи вагової відмінності у реакції на замінники цукру. Після споживання цукрового напою зростав рівень як інсуліну, так і цукру, а рівень гормонів, що сигналізують голод, знижувався. Сукралоза не продемонструвала такого ефекту.

«Ці результати узгоджуються з попередніми даними про те, що сукралоза, що споживається на голодний шлунок і не заїдаючи, не впливає на продукти метаболізму і гормони, що його регулюють», – сказали вчені.

На завершальному фуршеті їли більше випробувані, якщо напередодні отримали напій з сукралозою замість цукру. Це стосувалося жінок більшою мірою, ніж чоловіків.

«Але ні чоловіки, ні жінки не вжили повною мірою стільки калорій, скільки надійшло в організм із солодким напоєм», – сказали вчені.

Незважаючи на сильний апетит, лимонад із замінником цукру у цьому дослідженні допоміг учасникам споживати менше калорій.



Однак: на відміну від реального життя, в експерименті випробувані вживали лише напій, вони нічого не їли.

«Чи виявлено в цьому дослідженні зв'язок між статтю та ступенем ожиріння, з одного боку, і різними реакціями на сукралозу, з іншого, змінилися б, якби разом із підсолоджувачами вживати вуглеводи, потрібно ще з'ясувати в майбутніх розвідках», – написали вчені.

За словами Пейдж, дослідження допоможе пояснити розбіжності в результатах попередніх досліджень.