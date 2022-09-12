Навіщо нам технології заморожування донорських органів?

13:44 25 жовтня Київ, Україна

Хоча трансплантологія є однією з активно досліджуваних наук, вона впирається в обмежений час зберігання донорських органів після їхнього вилучення з тіла. Навіть в США з розвиненою системою охорони здоров'я, більше 70 органів для трансплантації утилізуються через неможливість їх зберегти протягом достатнього часу до проведення операції. Наприклад, донорські серця в середньому зберігають життєздатність всього 4-6 годин з моменту вилучення, за умови його охолодження льодом.



Потенційно допомогти може глибоке заморожування, яке здатне зберегти тканини роками. Але якщо зараз і є методи такого заморожування, то проблема з розморожування поки не вирішена. При охолодженні тканин до температури нижче нуля градусів за Цельсієм, в них починають формуватися кристали льоду, які ушкоджують клітини. Тому при розморожуванні вони можуть виявитися непридатними для пересадки. Нову технологію, яка дозволяє обійти це обмеження, представили вчені з Каліфорнійського університету в Берклі.



Яка технологія краще зберігає органи?

Щоб уникнути утворення руйнівних кристалів льоду, вчені застосували метод ізохоричного суперохолодження. Воно характеризується термодинамічним процесом, при якому спостерігається постійний обсяг всередині ізохорної камери. В таких умовах кристалам льоду просто не вистачає місця для формування, навіть при температурі, значно нижче нуля. Щоб це здійснити, зразок необхідно помістити в щільний контейнер з фізіологічним розчином, а потім герметично його закрити і позбавити повітря.

Сподіваючись в майбутньому продовжити життєздатність донорських сердець, вчені перевірили технологію на серці на чіпі. Це система серцевих тканин, вирощених в лабораторії людських стовбурових клітин. Її особливістю є наявність властивого справжньому серцю спонтанного скорочення і забезпечення тканин поживними речовинами через мікроканали, що імітують роботу кровоносних судин. В процесі дослідів вчені охолодили зразки серця на чіпі в ізохорній камері до мінус трьох градусів за Цельсієм. Тканини відбирали через 24, 48 або 72 години і зігрівали при температурі 37 градусів Цельсія для вивчення функціональності.



Що стало з тканинами серця після заморожування?

В середньому 50-65 відсотків тканин добре пережили заморожування і відновили спонтанне скорочення після зігрівання. Найбільша частка таких сердець на чіпі була серед тих, що охолоджувалися на 24 години (65 відсотків), а найменше - серед заморожених на 48 годин (50 відсотків). Так само, близько 50-70 відсотків тканин продемонстрували нормальну реакцію на зовнішнє електричне роздратування і медичні препарати, незалежно від тривалості охолодження. Додатково 5-15 відсотків сердець на чіпі показали часткове відновлення функції скорочення, а в інших 20-40 відсотків її не помітили зовсім. Вчені відзначили, що охолодження не спричинило структурних змін в тканинах, але кілька продовжило тривалість скорочення, наслідки якого зараз залишилися нез'ясованими.



Вчені вважають, що їхня робота демонструє потенціал ізохоричного суперохолодження для зберігання донорських органів. Вони наголошують на необхідності подальших досліджень на великих тканинах і органах, щоб перевірити їхні припущення.