Забудькуватість може залежати від часу доби - дослідження

20:45 15 грудень Київ, Україна

Не можете зранку щось згадати? Спробуйте почекати кілька годин! Дослідники встановили ген, який, схоже, впливає на процес пригадування в залежності від часу доби і робить мишей забудькуватими відразу після пробудження.

"Ми ідентифікували у мишей ген, який регулює процес отримання спогадів", - стверджує головний автор дослідження, професор департаменту прикладної біологічної хімії Токійського університету Сатоші Кіда.

Щоразу, коли ви не можете щось згадати, на те є дві основні причини — або ви не доклали достатньо зусиль, щоб запам'ятати інформацію (наприклад, ім'я людини, з якою вас познайомили хвилину тому), або інформація зберігається у вашому мозку, але в цей момент ви не можете її добути (як це буває, наприклад, зі словами вашої улюбленої пісні, яку ви чомусь забули).



Багато вчених досліджують, як формуються спогади. Біологія забування складна для вивчення, оскільки дуже важко розмежувати два явища: коли ви щось знаєте, але певного моменту не можете згадати, і коли ви це дійсно забули, тобто інформація стерлася з вашого мозку.

"Ми розробили простий тест, який дозволив нам розмежувати ці два типи забудькуватості", - розповідає Кіда.

Для дослідження його команда обрала молодих мишей чоловічої та жіночої статі. У фазі навчання науковці запропонували мишам досліджувати новий об'єкт упродовж хвилини. У наступній фазі вчені спостерігали, скільки часу вони торкалися цього об'єкта, коли їм його показали. Якщо миші вже бачили об'єкт, їм потрібно було менше часу, щоб зв'язатися з ним. Вчених цікавило, скільки часу миші торкатимуться об'єкта у різний час доби.

Дослідники провели цей експеримент зі здоровими мишами та мишами без білка BMAL1, що регулює експресію низки генів. Відомо, що BMAL1 регулюється циркадними ритмами – його концентрація найнижча перед пробудженням та найвища перед засипанням.



Дослідники використовували так званий Цейтгебер (Zeitgeber) - природний біологічний годинник організму.



Здорові миші та миші без BMAL1 продемонстрували приблизно однакові результати, проте миші без BMAL1 були особливо забудькуваті перед пробудженням по цейтгебер-часу. З дослідження вчені зробили висновок, що миші не впізнають предмета, який вони точно перед тим бачили і знають, якщо їх розбудити зі сну саме напередодні їхнього природного пробудження.



Як стверджує Сатоші Кіда, дослідники пам'яті вже раніше підозрювали, що циркадний годинник організму, який відповідає за регулювання циклів сну-бадьорості, також впливає на формування спогадів, але тепер цьому є пряме підтвердження.



Інтерпретація результатів дослідження пов'язує BMAL1 з активацією дофамінних рецепторів та інших сигнальних молекул у гіпокампі – області мозку, що відповідає, зокрема, за формування спогадів. Дослідники використовували так званий Цейтгебер (Zeitgeber) - природний біологічний годинник організму. Сон мишей припадав на час за Цейтгебером від 1 до 12, а бадьорість - від 12 до 24. Фазу "навчання" проводили за Цейтгебером-часом 10, а згадування - за часом 4. Виявилося, що миші, яких "навчали" перед тим, як вони нормально прокидалися, і тестували після того, як вони лягали спати, впізнавали об'єкт. Проте миші, яких "навчали" в той же час, але тестували через 24 години, його вже не впізнали.Здорові миші та миші без BMAL1 продемонстрували приблизно однакові результати, проте миші без BMAL1 були особливо забудькуваті перед пробудженням по цейтгебер-часу. З дослідження вчені зробили висновок, що миші не впізнають предмета, який вони точно перед тим бачили і знають, якщо їх розбудити зі сну саме напередодні їхнього природного пробудження.Як стверджує Сатоші Кіда, дослідники пам'яті вже раніше підозрювали, що циркадний годинник організму, який відповідає за регулювання циклів сну-бадьорості, також впливає на формування спогадів, але тепер цьому є пряме підтвердження.Інтерпретація результатів дослідження пов'язує BMAL1 з активацією дофамінних рецепторів та інших сигнальних молекул у гіпокампі – області мозку, що відповідає, зокрема, за формування спогадів.

"Якщо ми зможемо визначити шляхи посилення функцій гіпокампу за допомогою цього білка, то це може відкрити нові шляхи терапії захворювань, пов'язаних із розладом пам'яті, таких як стареча деменція та хвороба Альцгеймера", - стверджує Кіда.

Іншою загадкою є пояснення еволюційних причин такої циркадної забудькуватості.