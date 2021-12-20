За 160 років середня температура тіла людини знизилася - вчені

За останні 160 років середня температура тіла людини знизилася на 0,6 градуса, тому стандартний показник 37 градусів більше не є нормою – довело масштабне американське дослідження. Згідно з його результатами, наш обмін речовин сповільнився. Але чому? Вчені пояснюють це кращим станом здоров'я та кондиціюванням приміщень.
Температура тіла – важливий показник здоров'я: вище або нижче за нормальну, вона вказує на інфекцію, переохолодження або інші болячки. Крім того, час доби, вік, вага та зріст впливають на обмін речовин, а отже – і на внутрішній термостат.
Проте існує офіційна норма: з 1851 року температура, виміряна в роті, має становити 37 градусів. Її визначив німецький лікар Карл Райнбольд Вундерліх, вимірявши мільйон температур 25 000 пацієнтів у Лейпцигу.
Дивно: сучасні дослідження все частіше фіксують показники нижче 37 градусів. Досі все ж таки було незрозуміло, причина в самому методі вимірювання і в калібруванні термометрів або у фізіологічних змінах.
Температура тіла – важливий показник здоров'я: вище або нижче за нормальну, вона вказує на інфекцію, переохолодження або інші болячки. Крім того, час доби, вік, вага та зріст впливають на обмін речовин, а отже – і на внутрішній термостат.
Проте існує офіційна норма: з 1851 року температура, виміряна в роті, має становити 37 градусів. Її визначив німецький лікар Карл Райнбольд Вундерліх, вимірявши мільйон температур 25 000 пацієнтів у Лейпцигу.
Дивно: сучасні дослідження все частіше фіксують показники нижче 37 градусів. Досі все ж таки було незрозуміло, причина в самому методі вимірювання і в калібруванні термометрів або у фізіологічних змінах.
Щоб пояснити, що стоїть за процесом охолодження, Проців та її колеги проаналізували температуру загалом 677 000 чоловіків та жінок, які народилися зовсім у різні роки. Ці довгострокові серії вимірювання досягають 1862-го, тобто дослідження в цілому охоплює 157 років. Велика кількість учасників дозволила вченим визначити вплив методу вимірювання на результати.
З'ясувалося, що середня температура тіла справді знизилася.
З'ясувалося, що середня температура тіла справді знизилася.
Замість 37 градусів нормальна температура чоловіків сьогодні становить 36,4 градуса.
На основі своїх аналізів вчені припустили, що це справжні зміни, які неможливо пояснити різницею між людьми.
Це означає, що протягом останніх 200 років фізіологія людини помітно змінилася. Обмін речовин у стані спокою - основний фактор впливу на температуру тіла, тобто він повинен трохи зменшитися з середини XIX століття.
Але що може бути причиною? На думку вчених, одним із факторів може стати кращий стан здоров'я та зменшення хронічних запалень серед сучасного населення. Адже коли організм бореться з патогеном та імунна система працює по повній, обмін речовин та температура тіла підвищуються – навіть коли вираженої гарячки немає. У XIX столітті інфекції та запалення було складно лікувати, тому багато хто страждав від латентних інфекцій.
Другим фактором є умови життя.
Але в XIX столітті житло взимку опалювали погано, а влітку вони не були охолоджені. Тому люди часто перебували в неоптимальних середовищах, тому їхній метаболізм потребував більше енергії, щоб тримати температуру тіла в оптимальному діапазоні. Сьогодні більшість людей живе у кліматизованому середовищі, що призводить до зниження швидкості метаболізму.
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