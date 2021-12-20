За 160 років середня температура тіла людини знизилася - вчені

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Температура тіла – важливий показник здоров'я: вище або нижче за нормальну, вона вказує на інфекцію, переохолодження або інші болячки. Крім того, час доби, вік, вага та зріст впливають на обмін речовин, а отже – і на внутрішній термостат.



Проте існує офіційна норма: з 1851 року температура, виміряна в роті, має становити 37 градусів. Її визначив німецький лікар Карл Райнбольд Вундерліх, вимірявши мільйон температур 25 000 пацієнтів у Лейпцигу.



Дивно: сучасні дослідження все частіше фіксують показники нижче 37 градусів. Досі все ж таки було незрозуміло, причина в самому методі вимірювання і в калібруванні термометрів або у фізіологічних змінах. За останні 160 років середня температура тіла людини знизилася на 0,6 градуса, тому стандартний показник 37 градусів більше не є нормою – довело масштабне американське дослідження. Згідно з його результатами, наш обмін речовин сповільнився. Але чому? Вчені пояснюють це кращим станом здоров'я та кондиціюванням приміщень.Температура тіла – важливий показник здоров'я: вище або нижче за нормальну, вона вказує на інфекцію, переохолодження або інші болячки. Крім того, час доби, вік, вага та зріст впливають на обмін речовин, а отже – і на внутрішній термостат.Проте існує офіційна норма: з 1851 року температура, виміряна в роті, має становити 37 градусів. Її визначив німецький лікар Карл Райнбольд Вундерліх, вимірявши мільйон температур 25 000 пацієнтів у Лейпцигу.Дивно: сучасні дослідження все частіше фіксують показники нижче 37 градусів. Досі все ж таки було незрозуміло, причина в самому методі вимірювання і в калібруванні термометрів або у фізіологічних змінах.

«Питання, чи змінюється середня температура згодом – це більше, ніж просто академічна цікавість, – пояснила Мирослава Проців (Myroslava Protsiv) зі Стенфордського університету та її колеги. – Адже температура людського тіла – це вагомий показник основної швидкості обміну речовин.

Щоб пояснити, що стоїть за процесом охолодження, Проців та її колеги проаналізували температуру загалом 677 000 чоловіків та жінок, які народилися зовсім у різні роки. Ці довгострокові серії вимірювання досягають 1862-го, тобто дослідження в цілому охоплює 157 років. Велика кількість учасників дозволила вченим визначити вплив методу вимірювання на результати.



З'ясувалося, що середня температура тіла справді знизилася.

"Ми визначили, що чоловіки, що народилися на початку XIX століття, мали температуру вище на 0,59 градуса, ніж сучасні чоловіки", - повідомили вчені.

Замість 37 градусів нормальна температура чоловіків сьогодні становить 36,4 градуса.

«Щодо жінок, то їхня температура тіла з 90-х років ХIХ століття знизилася приблизно на 0,32 градуса», – сказала Проців із колегами.

На основі своїх аналізів вчені припустили, що це справжні зміни, які неможливо пояснити різницею між людьми.

"Ми вважаємо, що зазначена відмінність відображає фізіологічні зміни", - констатують вчені.

Це означає, що протягом останніх 200 років фізіологія людини помітно змінилася. Обмін речовин у стані спокою - основний фактор впливу на температуру тіла, тобто він повинен трохи зменшитися з середини XIX століття.

"Тепло - побічний продукт метаболічних процесів", - пояснили вчені. Сучасні люди краще харчуються і мають більшу вагу, тобто швидкість обміну речовин та температура тіла у них мають зрости. Водночас вони зменшуються. "Ми бачимо у цьому доказ того, що охолодження тіла не залежить від змін маси", - сказала вчена.

Але що може бути причиною? На думку вчених, одним із факторів може стати кращий стан здоров'я та зменшення хронічних запалень серед сучасного населення. Адже коли організм бореться з патогеном та імунна система працює по повній, обмін речовин та температура тіла підвищуються – навіть коли вираженої гарячки немає. У XIX столітті інфекції та запалення було складно лікувати, тому багато хто страждав від латентних інфекцій.

«Економічний розвиток, кращі стандарти життя та гігієни, менше хронічних захворювань, гігієна зубів, зменшення туберкульозу та малярії, початок ери антибіотиків – ці фактори спільно призвели до зменшення хронічних захворювань сьогодні», – сказала Проців із колегами.

Другим фактором є умови життя.

"Обмін речовин у стані спокою зростає, коли температура середовища розташована в діапазоні вище або нижче щодо термонейтральної зони - тієї, в якій люди можуть стабільно підтримувати свою нормальну температуру з мінімальними енергетичними витратами", - пояснила вчена.

Але в XIX столітті житло взимку опалювали погано, а влітку вони не були охолоджені. Тому люди часто перебували в неоптимальних середовищах, тому їхній метаболізм потребував більше енергії, щоб тримати температуру тіла в оптимальному діапазоні. Сьогодні більшість людей живе у кліматизованому середовищі, що призводить до зниження швидкості метаболізму.