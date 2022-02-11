YouTube планує створити метавсесвіт у 2022 році, йдеться у блозі компанії. Поки що у YouTube не повідомляють деталей, але кажуть, що метавсесвіт почнуть реалізовувати через ігри.
У компанії також розповіли про інші зміни, які планується запровадити упродовж 2022 року.
Що зміниться на YOUTUBE
У компанії також розповіли про інші зміни, які планується запровадити упродовж 2022 року.
Що зміниться на YOUTUBE
- Користувачі зможуть використовувати блокчейн-технології та NFT, щоб продавати підписникам свої фото та відео.
- Поліпшать YouTube Shorts: можна буде створювати короткометражки, з'являться нові ефекти та інструменти редагування.
- Щоденний час перегляду прямих трансляцій за 2021 рік збільшився більш ніж утричі, тож планується запровадити можливість спільних прямих ефірів разом з іншими користувачами. Також до відео та трансляцій можуть додати функцію відеокоментарів.
- Оновлять статистику у YouTube Studio, щоб автори відео краще розуміли попит підписників.
- Тестують новий спосіб сортування коментарів, які прив'язані до певного моменту часу у ролику.
- Можна буде купити товар із відео. Для цього потрібно буде натиснути на значок кошика в нижньому лівому куті екрана, переглянути каталог та вибрати потрібне.
Сервіс YouTube Shorts став доступним в Україні в липні 2021 року. На початку грудня 2021 року стало відомо, що автори контенту, які знімають короткі відео, зможуть отримати щомісячні бонусні виплати.
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