14:46 11 лютий Київ, Україна





У компанії також розповіли про інші зміни, які планується запровадити упродовж 2022 року.



Що зміниться на YOUTUBE YouTube планує створити метавсесвіт у 2022 році, йдеться у блозі компанії. Поки що у YouTube не повідомляють деталей, але кажуть, що метавсесвіт почнуть реалізовувати через ігри.У компанії також розповіли про інші зміни, які планується запровадити упродовж 2022 року.Що зміниться на YOUTUBE

Користувачі зможуть використовувати блокчейн-технології та NFT, щоб продавати підписникам свої фото та відео.

Поліпшать YouTube Shorts: можна буде створювати короткометражки, з'являться нові ефекти та інструменти редагування.

Щоденний час перегляду прямих трансляцій за 2021 рік збільшився більш ніж утричі, тож планується запровадити можливість спільних прямих ефірів разом з іншими користувачами. Також до відео та трансляцій можуть додати функцію відеокоментарів.

Оновлять статистику у YouTube Studio, щоб автори відео краще розуміли попит підписників.

Тестують новий спосіб сортування коментарів, які прив'язані до певного моменту часу у ролику.

Можна буде купити товар із відео. Для цього потрібно буде натиснути на значок кошика в нижньому лівому куті екрана, переглянути каталог та вибрати потрібне.

Сервіс YouTube Shorts став доступним в Україні в липні 2021 року. На початку грудня 2021 року стало відомо, що автори контенту, які знімають короткі відео, зможуть отримати щомісячні бонусні виплати.