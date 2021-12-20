Японські вчені створили дрон-комаху з крилами та без акумулятора

Вже нікого не здивувати «підкованою блохою», але все ж таки прогрес настільки швидко рухається вперед, що дива сучасного світу вражають анітрохи не менше. Причому, якщо від підкованої блохи користі було ні на копійку, то сучасні винаходи завжди мають цільове практичне призначення.

Дивовижний крихітний винахід японських учених з Toyota Central R&D Labs вражає своїми можливостями. Це дрон за виглядом і розміром комахи.

Основними труднощами у створенні таких крихітних дронів, за словами дослідника Такаші Одзакі, стала неможливість оснастити його потужним зарядним пристроєм, який дозволить мати запас енергії для тривалої роботи. На допомогу прийшли безконтактні джерела живлення, які використовують електромагнітні хвилі. Вчені оснастили дрон п'єзоелектричним приводом, який живиться від дипольної антени 5 ГГц.

Особливу схожість апарату з комахою надають створені за високими технологіями крильця. Під час польоту ця електронна комаха змахує найтоншими крилами, які попарно повернені одне до одного, і дуже нагадує політ бабки.

"Така конструкція забезпечує хороший баланс потужності та ваги та забезпечує ефективність польоту, як у живих комах", - сказав Одзакі.

Під час випробувань малятко-дрон підтвердив свою схожість із комахою: він зміг плавно злетіти і триматися в повітрі, підживлюючись від бездротової зарядки. Це дозволило зробити висновок, що створення таких пристроїв, що вимагають великої потужності при невеликих розмірах, цілком реальне.

Створений дрон важить всього 1,8 г. Він у 25 разів легший за всі створені до нього подібні механізми. Тільки уявіть, наскільки незамінним може стати такий літаючий апарат у рятувальних чи дослідницьких операціях. Адже він зможе проникнути і досліджувати найвужчі та недоступні місця, чи то труби, щілини, чи ті місця, куди людині потрапити небезпечно для життя.