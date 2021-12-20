Японські вчені: як пробіжка впливає на мозкову активність та настрій

Про користь фізичного навантаження для здоров'я та настрою відомо всім, а особливо японським довгожителям. Саме японські вчені з Університету Цукуба вели глибоке вивчення взаємозв'язку цих факторів. На їхнє переконання, легка пробіжка протягом 10 хвилин може підняти загальний настрій та покращити розумові здібності людини. Звіт про це дослідження можна прочитати у виданні Scientific Reports.

Особлива увага була приділена активності в префронтальній зоні кори головного мозку, в якій відбувається регуляція настрою та керівництво виконавчими функціями (свідомий контроль думок та дій). Саме ця частина мозку активується через приплив крові під час пробіжок, встановили вчені.

Примітно те, що для занять бігом не потрібне жодне обладнання та спеціальна підготовка. Він доступний більшості людей. Це може бути біг у парку, на стадіоні, а, можливо, навіть на відкритому балконі. Адже в бігу основне - не рух уперед, а характерні для людини, що біжить, рухи. Ці рухи можна виконувати на місці навіть не відриваючи ступню від підлоги. Навіть у такому вигляді біг залишається гарною формою активності.

"Пробіжка вимагає збалансованих рухів тіла, що сприяє збільшенню активності нейронів у префронтальній корі та покращує інші функції мозку", - пояснює біохімік Хідіки Соя з Університету Цукуба.

Немає сумніву щодо покращення психологічного стану та загального фізичного здоров'я після фізичного навантаження. Але наскільки біг корисний для розумового стану – питання було практично не досліджено.

Провівши дослідження стану 26-и учасників після 10-хвилинних пробіжок, вчені дійшли висновку, що учасники набагато швидше відповідали на запитання тесту та самі відзначали у себе підвищення настрою. У процесі опитування застосовувався словесно-колірний тест Струпа, який визначає швидкість реакції розумового процесу.

Крім того, вчені стверджують, що навіть нетривала фізична активність покращує концентрацію уваги, благотворно позначається на здоров'ї серця та метаболізмі.

Однак перед тим, як почати заняття бігом, потрібно звернути увагу на наявні хронічні захворювання і порадитися з лікарем.