Японські інженери вигадали імітацію ходьби — підставки під ноги з вібромоторами

22:53 24 грудень Київ, Україна

Японські інженери представили доповнення до шолома віртуальної реальності - підставки під ноги з вібромоторами, що імітують відчуття ходьби. Система сама підбирає необхідну вібрацію під 360-градусні ролики, оцінюючи траєкторію руху камери. Як вібраціями відчути і кроки снігом, і прогулянку газоном, вчені уточнили у статті, опублікованій у журналі IEEE Access.



Як ходити у віртуальній реальності?



Системи віртуальної ходьби можна розділити на активні та пасивні. По-перше вам доведеться самостійно рухати кінцівками, щоб пройтися у віртуальному середовищі, а по-друге для цього використовуються сенсорні стимули та пасивні рухи кінцівок або всього тіла. Ілюзію власного руху можна створити комбінацією слухових та тактильних подразників, а також, наприклад, тремтінням камери. Також можна електростимулювати м'язи ніг або використати вібрацію.



На останньому варіанті зупинилися інженери Технологічного інституту Тойохасі та навчили свій VR-стенд генерувати вібрації для панорамних роликів, знятих з першої особи. Вібрація може передати відчуття податливості ґрунту (снігу, трави та піску), що на додаток до візуальних стимулів змусить вас ходити у VR-шоломі навіть сидячи.



Як працює система?



Вчені запропонували систему віртуальної ходьби, що складається зі стільця та двох підставок під ноги, у кожній з яких по два вібромотори. Вони створюють вібрацію для носіння та п'яти ноги, причому алгоритм допомагає системі підібрати специфічні параметри вібрації під кожен тип середовища: коридор у будівлі, газон на вулиці, бетонна дорога та засніжена стежка.



Створювати спеціальні вібрації допомагає оцінка траєкторії руху точки огляду за допомогою одночасної візуальної локалізації та відображення (Візуальний SLAM). За словами розробників, розроблена система може перетворювати будь-які 360-градусні відеоролики на реалістичні віртуальні прогулянки завдяки вібраціям.. Систему також випробували на добровольцях, які оцінили почуття ходьби, навіть якщо вібрації не співпадали з типом сцени. Хоча рівень реалістичності відповідно до вібрації з роликом був набагато вищим.