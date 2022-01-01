Японія готує до запуску перший у світі дерев'яний супутник

З часів початку освоєння космосу було запущено мільйони космічних апаратів. Частина з них стала просто «космічним сміттям», засмітивши до небезпечного стану навколоземні орбіти. А деякі падали на землю, також засмічуючи собою вже саму планету. Пролітаючи щільні атмосферні шари, металеві частини супутників та інших апаратів не згоряли, і землі вони розкладатимуться тисячі років.

Вчені всього світу замислилися над зміною ситуації із утилізацією цього сміття. І лише японським колегам прийшла думка про можливе використання з цією метою деревини. По-перше, деревина набагато дешевша за складні метали, а по-друге – вона екологічно нешкідлива і швидко розкладається.

Напередодні 2022 року японське агентство Kyodo повідомило про майбутній запуск нового супутника. Справа в тому, що ведуть підготовку до створення першого у світі дерев'яного супутника.

У роботі зі створення такого незвичайного супутника задіяні фахівці з Кіотського університету та компанії Sumitomo Forestry за підтримки Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA).

Повідомляється, що вже в лютому астронавт JAXA Такао Дої під час польоту на МКС закріпить зовні дослідницький модуль на станції дерев'яні панелі з різних сортів дерев для вивчення їх властивостей та міцності в умовах відкритого космосу.

У дослідженні буде використано різні види твердих деревин. Зразки магнолії, сакури ямадзакура, а також кам'яної берези пройдуть випробування протягом 9-ти місяців, в результаті одного з них буде змонтовано корпус нового супутника.

Еко-супутник у вигляді скриньки розміром 10х10х10 вміщуватиме в собі необхідне для його роботи обладнання. На зовнішньому боці розмістять невеликі сонячні батареї. Запуск довгоочікуваного диво-апарату планується здійснити у 2023 році.

Таким чином, вчені визначать, наскільки реальне використання деревини для створення екологічних космічних апаратів.