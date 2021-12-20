Японці створили лікувальний каркас для людей із травмами спинного мозку

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Група японських учених розробила прототип імплантованого каркаса для відновлення нервів, зокрема, спинного мозку. Він утворений з міцного полімерного матеріалу у вигляді багатошарової решітки, і як показали попередні досліди з культурами клітин, дозволяє спрямувати зростання нейронів вздовж його волокон та через шари для більш ефективної регенерації нервів. Розробка та результати випробування винаходу описані в журналі Materials Science and Engineering: C.



Чому цей підхід до лікування травм спинного мозку досліджували?



Травми спинного мозку можуть призводити до втрати чутливості в частинах тіла або навіть паралічу. Відновити уражену нервову тканину, яка ще й обростає гліальним рубцем, зараз є складним завданням, хоча вчені бачать різні підходи до вирішення проблеми. Одні досліди показали потенціал використання наноматеріалів із більш рухливими, ніж зазвичай, молекулами. Інші вказали на високу ефективність штучної молекули, виробляти яку змусили мишачі нейрони, що призвело до усунення паралічу внаслідок травм спинного мозку у тварин.



Ще один варіант полягає у використанні біосумісних каркасів або решіток, які б імітували середовище позаклітинного матриксу для нейронів, стимулюючи їх до відновлення. Зокрема, життєздатність цієї ідеї показали досліди, де для підтримки уражених нейронів використовували пористий гелеподібний матеріал. У його пори могли мігрувати нейрони, де матеріал змушував їх виробляти речовину, що сприяє кращому відновленню та функціонуванню аксонів. Однак такі каркаси часто не сприяють орієнтації нервових клітин у просторі і не спрямовують їхнє зростання, хоча це помітно покращилося. Зазвичай нейрони ростуть радіально, від центру, але у випадку з враженнями спинного мозку більш ефективно, якщо вони зростатимуть уздовж, з'єднуючи відростками роз'єднані травмою краї. Інженери та нейровчені Окінавського інституту науки та технологій запропонували власний каркасний матеріал для регенерації спинного мозку та нервів, що поєднує в собі біосумісність та можливість тривимірного напрямку росту клітин у ньому.



Як створити вдосконалений каркас для нейронів?



Вчені використали сучасну методику, яка називається двофотонною літографією. Вона дозволяє створювати точні нанорозмірні структури завдяки використанню лазера та світлочутливого рідкого полімеру. При попаданні полімерного матеріалу під дію лазерного променя він твердне, у той час як необроблені ділянки залишаються рідкими і їх можна змити.



Спочатку вчені змоделювали, яким має бути каркас, що забезпечує спрямоване зростання нейронів. Керуючи рухом лазера, вчені створили тривимірну квадратну решітку зі сторонами 1 на 1 міліметр і висотою всього 100 мікрометрів із синтетичного матеріалу IP-Dip. «Прути» решітки з нановолокон діаметром 1 мікрометр покликані були зімітувати волокнисту структуру позаклітинного матриксу.



Які властивості показав матеріал?



Фізико-хімічний аналіз зазначив, що каркас термостабільний (витримує нагрівання до понад 200 градусів Цельсія) і витривалий до деформацій. Значить, він може стати в нагоді як імплантат для різних тканин організму.



Біосумісність та, власне, доцільність використання матеріалу для відновлення нервів перевіряли на культурах мишачих клітин – дорзальних корінкових нейронах та мотонейронах. Для цього використовували більш об'ємні каркаси з розмірами 3 на 3 міліметри та 10 мікрометрів у висоту, покриті білками позаклітинного матриксу для забезпечення потрібного зчеплення з матеріалом та зростання нейронів. За 48 годин вчені не виявили погіршення виживання клітин, що дозволяє припустити достатню біосумісність матеріалу. При цьому аксони нервових клітин росли саме в тому напрямку, який задавали їм волокна каркасу (на відміну від плоских каркасів, де відростки нейронів розходилися радіально, на всі боки).



Тоді вчені випробували ще більш об'ємний варіант каркаса, в якому шари решітки перекривалися б, а розмір проміжків становив би 25-50 мікрометрів - достатньо для проникнення в них нейронів. Як з'ясувалося, така структура дозволяє формувати більш ефективну мережу, обростаючи клітинами по всьому об'єму. Нейрони успішно заселили всі шари та вирівняли зростання аксонів уздовж різних шарів. Надалі необхідно провести додаткові дослідження на тваринах, щоб зрозуміти, як працюватиме технологія у живому організмі.