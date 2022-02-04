Другий троянський астероїд Землі підтвердив свій статус

16:10 03 лютий Київ, Україна

Досі нам було відомо лише про одного земного троянця - астероїда 2010 TK7, який знаходиться в резонансі 1:1 з Землею. Тепер астрономам вдалося підтвердити статус троянського у ще одного – знайденого у 2020 році астероїда 2020 XL5. Судячи з його орбіти, у четвертій точці Лагранжа системи Земля-Сонце він опинився як мінімум 500 років тому і залишиться тут не менш як на наступні чотири тисячі років. Стаття підтвердження статусу 2020 XL5 опублікована в Nature Communications.



Звідки троянці у космосі?



Робота математика і астронома Жозефа-Луї Лагранжа щодо вирішення завдання трьох тіл, де всі мають кругові орбіти, але одне з них має значно меншу масу, ніж два інших, мала дочекатися 1906 року, щоб отримати емпіричне підтвердження. А саме відкриття астероїда 588 Ахіллеса, який опинився між Юпітером і Сонцем у точці, де гравітаційні та відцентрові сили врівноважуються. Після нього знайшлося ще багато об'єктів у такій позиції, коли їм доводиться постійно залишатися або попереду, або за планетою, коли вона рухається своєю орбітою. Ці точки називають четвертою та п'ятою точками Лагранжа, а астероїди отримали назву троянські.



Принаймні, у Юпітера таких троянців, які застрягли в резонансі середнього руху 1:1 із планетою, станом на квітень 2021 року налічують понад шість тисяч. У Нептуна їх 28, у Марса – 9, а в Урана та Венери лише по одному. У Землі також в 2011 знайшовся троянець - астероїд 2010 TK7. І з того часу компаньйонів йому не могли знайти ні космічні апарати, ні наземні спостереження. Проте команді астрономів з Барселонського університету разом із колегами з Італії, США, Польщі та Німеччини вдалося підтвердити статус троянського у ще одного захопленого Землею астероїда – 2020XL5.



Хто став земним троянцем?



Причина такої невеликої кількості виявлених на Землі троянців криється, зокрема, у несприятливій для спостереження геометрії — значна частина об'єктів у четвертій та п'ятій точках Лагранжа, якщо спостерігати із Землі, буде прихована у тіні.



Астероїд 2020 XL5 був виявлений 12 грудня 2020 за допомогою системи Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System). Його поведінка на орбіті дозволила астрономам зробити його кандидатом на статус другого земного троянського астероїда, тому за ним продовжили спостереження.



Для детального вивчення орбіти астероїда дослідники використовували архівні дані про нього з 2012 по 2019 рік та спостерігали додатково у 2021 році з трьох наземних обсерваторій – Північного астрофізичного дослідного телескопа (Southern Astrophysical Research telescope), Оптичної наземної станції ESA (ESA’s Optical Ground Station) і телескопа Lowell Discovery Telescope. Так вчені змогли змоделювати еволюцію його орбіти і дійшли висновку, що Земля захопила астероїд щонайменше 500 років тому і він залишиться з нами на найближчі чотири тисячі років, після чого залишить четверту точку Лагранжа.

На додаток до орбітального аналізу, вчені також досліджували фізичні характеристики 2020XL5. Так з'ясувалося, що астероїд може належати до С-типу та містити багато вуглецю. Його діаметр оцінили в 1,18 кілометра, абсолютну зоряну величину - 18,58, а альбедо - в 0,06. Якщо наступні спостереження підтвердять його статус як астероїда С-типу, можна припустити, що на місце він потрапив із головного поясу астероїдів.