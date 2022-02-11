Час поселення людей сучасного типу в Європі відсунули на 10 тисяч років назад

12:31 11 лютий Київ, Україна

Європейські археологи припустили, що анатомічно сучасні люди оселилися в Європі орієнтовно на 10 тисяч років раніше за попередні оцінки, і за цей час співіснували з неандертальцями, періодично замінюючи один одного на одній території. На це вказують знахідки у віці близько 54 тисяч років у французькій печері, серед яких людський зуб та властиві людським культурам верхнього палеоліту кам'яні знаряддя. Дослідження оприлюднено у журналі Science Advances.

Коли люди оселилися у Європі?



Неандертальці (Homo neanderthalensis) населяли території Європи задовго до того, як на них ступила нога Homo sapiens. Навіть такі віддалені місця, як Східна Азія або Австралія, були раніше заселені нашими предками (приблизно 80-65 тисяч років тому), ніж європейська частина світу, в якій вони оселилися лише приблизно 45 тисяч років тому, судячи з найстаріших людських останків на території Болгарії та Італії. Прихід анатомічно сучасних людей не міг не вплинути на життя корінних неандертальців. Представники двох видів активно схрещувалися (на що вказують наявність неандертальської ДНК у геномах сучасних людей), а припускають, що саме наші предки стали причиною вимирання неандертальців. Поширена гіпотеза, що неандертальці не витримали конкуренції з культурно та соціально розвиненими Homo sapiens, які краще пристосовувалися та розмножувалися, і врешті-решт їх витіснили. Це пояснює, чому після приходу до Європи людей неандертальські популяції стали згасати і вже через 3-5 тисячоліть вимерли. Однак нове дослідження археологів з Європи, Австралії та США на чолі з вченими університету Тулузи ставить під сумнів твердження про людей, які принесли загибель давньому європейському родичу.



Яке дослідження проводили вчені?



Розкопки гроту Мандрен, що біля Малатаверну у Франції, у 90-х роках минулого століття вказали, що у триметровій товщі печерних відкладень збереглося 12 археологічних верств, які датуються від 35 до 80 тисяч років. Локація виявилася дуже багата на цінні знахідки, у тому числі там знайдено понад 70 тисяч залишків тварин і близько 60 тисяч кам'яних артефактів. Шар Е особливо привернув увагу дослідників. З нього витягли не менше півтори тисячі малих оброблених до дрібниць кам'яних наконечників, деякі з яких досягали завдовжки всього сантиметр. Ці інструменти суттєво відрізнялися від тих, які знайшли у нижчих чи вищих археологічних шарах, та були нетиповими для неандертальців. Крім того, у шарі Е, як і в кількох інших, було знайдено у сумі дев'ять зубів, що належали щонайменше шістьом людям. Що показало вивчення зубів? Розкопки гроту Мандрен, що біля Малатаверну у Франції, у 90-х роках минулого століття вказали, що у триметровій товщі печерних відкладень збереглося 12 археологічних верств, які датуються від 35 до 80 тисяч років. Локація виявилася дуже багата на цінні знахідки, у тому числі там знайдено понад 70 тисяч залишків тварин і близько 60 тисяч кам'яних артефактів. Шар Е особливо привернув увагу дослідників. З нього витягли не менше півтори тисячі малих оброблених до дрібниць кам'яних наконечників, деякі з яких досягали завдовжки всього сантиметр. Ці інструменти суттєво відрізнялися від тих, які знайшли у нижчих чи вищих археологічних шарах, та були нетиповими для неандертальців. Крім того, у шарі Е, як і в кількох інших, було знайдено у сумі дев'ять зубів, що належали щонайменше шістьом людям.



Аналіз показав, що всі зуби можна чітко віднести до неандертальських, крім одного моляра із шару Е, який мав відмінність від інших. За розмірами та морфологією зуб більше був властивий анатомічно сучасним людям верхнього плейстоцену, а не неандертальцям.