Води під землею виявилося більше, ніж у льодовиках – дослідження

18:40 19 листопад Київ, Україна

Під поверхнею континенту залягає приблизно вдвічі більше підземних вод, ніж передбачалося, свідчить дослідження. Згідно з отриманими результатами, порода на глибині 2-10 кілометрів містить приблизно 20 мільйонів кубічних кілометрів води – майже вп'ятеро більше ніж Середземне море. Разом із ближчими до поверхні ґрунтовими водами цей підводний резервуар відсуває льодовикові щити з другого місця у списку найбільших у світі запасів води.



Враховуючи забезпечення людей водою, важливі насамперед ґрунтові води – вода, що залягає у водоносних горизонтах на глибині до двох кілометрів. Ці запаси ґрунтових вод становлять приблизно 30% усієї прісної води на планеті. Ще більше води міститься в льодовикових щитах та гірських глетчерах, що становить приблизно 68% усієї прісної води на Землі. Після океанів це найбільший водний резервуар, так принаймні вважали досі.



Але на нашій планеті є ще один водний ресурс: підземні води, що залягають під ґрунтовими водами, глибоко в земній корі. Цей досі недооцінений резервуар починається на глибині приблизно два кілометри і досягає 10 кілометрів під землею.

«На такій глибині міститься неймовірна кількість вод – хоч і здебільшого засолених та непридатних для пиття. Їхні обсяги досі не вдавалося з упевненістю оцінити у глобальному масштабі», – пояснив Грант Фергюсон (Grant Ferguson) із Саскачеванського університету (Канада) та його колеги.

Скільки дійсно води приховує земна поверхня, зараз досліджували геологи. Для свого дослідження вони картували поділ осадової та кристалічної породи, визначили її пористість залежно від глибини залягання. На підставі отриманих даних вчені розробили модель, яка дозволила їм обчислити можливий вміст води у породі.



Результат: на глибині 2-10 кілометрів залягає близько 20 мільйонів кубічних кілометрів води – це майже вдвічі більше, ніж передбачалося, і дорівнює п'ятикратному об'єму Середземного моря. Якщо до цього додати ще близько 24 мільйонів кубічних кілометрів ґрунтових вод із двох верхніх кілометрів землі, то всього у земній корі зберігається майже 44 мільйони кубічних кілометрів води.

"Нові підрахунки роблять підземні води найбільшим водним резервуаром на суші - більшим, ніж льодовикові щити", - написали Фергюсон та його команда.

Якщо це підтвердиться, то список водних резервуарів на планеті доведеться переписати: після океанів повинні йти не крижані масиви, а верхні 10 кілометрів земної кори, в яких містяться поклади води.



Слід враховувати, що континентальні підземні води більшою мірою засолені та відрізані від поверхні вже мільйони років. У 2013 році зразки з Канади довели: вода на глибині 2,4 кілометра отримана з доісторичного резервуара, який вже 1,5 мільйона років ізольований від зовнішнього світу, це найстаріша вода з досі виявлених на планеті.

Підземні води – солоні та густі, крім того, вони часто розташовані під непроникними шарами породи, самі вони не доходять до поверхні та майже не поповнюються проточною водою. На відміну від морів, річок, крижаних мас, приховані підземні води майже не залучені до кругообігу води – вони непридатні також для отримання прісної води.



Але знання про підземні води все одно дуже важливі, зазначають геологи. Насамперед вони розширюють наше уявлення про біохімічний кругообіг та загальні запаси води на нашій планеті. Адже вже довгий час дослідження свідчать: усередині Землі можуть бути величезні запаси води. Лише в мінералах на переході від верхніх до нижніх шарів мантії може бути більше води, ніж у світових морях разом узятих. Ці приховані резервуари зараз доповнили підземні води земної кори.



По-друге, древні води можуть давати важливі свідчення про минуле, прихистивши, наприклад, доісторичних мікробів.

"У рідкій воді велика ймовірність існування мікробів", - сказала мікробіолог Дженніфер Біддл (Jennifer Biddle) із Делаверського університету (США).

Це, у свою чергу, означає, що біосфера на глибині може бути ще більшою, ніж досі передбачали.



І на інших планетах існування підземних вод на такій глибині дозволило б робити припущення. Наприклад, якщо на Марсі існують ґрунтові води і планета раніше була більшою мірою придатна для життя, то в цій воді можуть жити мікроби, сказала Біддл.