Зовнішня Сонячна система не взяла участі у формуванні Землі та Марсу

12:31 27 грудень Київ, Україна





Звідки взялися Земля та Марс? 17 марсіанських метеоритів у порівнянні із земними хондритами вказали на непричетність матеріалу із зовнішньої Сонячної системи до формування планет земної групи. Планетологи дійшли висновку, що будівельним матеріалом Землі та Марса стала частина внутрішнього протопланетного диска Сонця, не зачеплена метеоритами. Внесок зовнішньої частини вплинув лише на чотири відсотки Землі та Марса. Робота опублікована у Science Advances.



Матеріальною базою для формування планет служать їхні власні світила: зірка народжується у своїй молекулярній хмарі в результаті колапсу, внаслідок чого з'являється щільна хмара з газу та пилу, що не потрапляє на ядро зірки, а назовні. Від характеристик цього диска, власне, і залежить кількість планет, їхній склад та фізичні особливості. І приблизно 4,6 мільярда років тому, коли наша Сонячна система тільки формувалася, з її будівельного матеріалу мали сформуватися і планети. Однак щодо планет земної групи Меркурія, Венери, Землі та Марса планетологи не мають єдиної думки. Існують два принципово різні процеси, в результаті яких вони могли з'явитися.



Перший передбачає, що ці планети є результатом акреції матеріалу із внутрішньої (до 3 астрономічних одиниць від Сонця) частини протопланетного диска Сонця в планетезималі. Після того, як газ розсіявся, тривала фаза взаємних зіткнень між планетними зародками, що призвело до появи планет земної групи. Другий сценарій говорить про те, що на них вплинули зародки міліметрового розміру з околиць Сонячної системи (від 3 до 7 астрономічних одиниць від Сонця), що дрейфують через опір газу. Така «галька» набагато ефективніше може формувати планетні ядра гігантських планет, тому цілком імовірно, що вона могла взяти участь у формуванні планет земної групи.

Обидва ці сценарії можливі динамічно, тому теоретично довести чи спростувати лише один із них не можна. Тому відповідь слід шукати в походженні акреційного матеріалу, оскільки тоді за співвідношенням матеріалів із зовнішньої та внутрішньої Сонячної системи можна буде точно визначитися з теорією принаймні для Марса та Землі. Цим і зайнялася група планетологів із інститутів Німеччини, Франції та США.



Де шукати сліди ранньої історії планет?



Кількість матеріалу зовнішньої сонячної системи, який могли акрецувати на себе планети, можна визначити з допомогою нуклеосинтетичних ізотопних аномалій. Вони виникають через неоднорідний розподіл досонячних зерен, що входять до складу первинних метеоритів.



Зокрема, ці ізотопні аномалії дозволяють розрізняти невуглецеві та вуглецеві метеорити, які, швидше за все, представляють внутрішню та зовнішню Сонячну систему відповідно. Таким чином, ізотопний склад Землі та Марса за співвідношенням цих метеоритів допоможе визначити, скільки матеріалу зовнішньої сонячної системи потрапило до планет, коли вони тільки формувалися.



У чому проблема планетологів?



І на цьому думки вчених теж поділилися. Деякі дослідження дійшли висновку, що Земля і Марс значною мірою сформувалися з матеріалу внутрішньої Сонячної системи, судячи з вмісту метеоритів невуглецевих більш ніж на 95 відсотків. Інші стверджують про наявність від 30 до 50 відсотків вуглецевих метеоритів, що у свою чергу узгоджується зі сценарієм про зовнішню частину Сонячної системи. Отже, навіть ізотопні дані неспроможні розрізнити дві моделі освіти планет земної групи. Проте попередні дослідження не врахували, що кількість вуглецевих метеоритів Землі неможливо точно визначити. Вони лише робили конкретні припущення у тому, яка комбінація відомих метеоритів найкраще представляє матеріал-попередник Землі. Тому в новій роботі вчені спробували оцінити, скільки матеріалу ми просто не врахували в оцінках походження планет, і таким чином отримати дані про кількість вуглецевих метеоритів в основі планет. І на цьому думки вчених теж поділилися. Деякі дослідження дійшли висновку, що Земля і Марс значною мірою сформувалися з матеріалу внутрішньої Сонячної системи, судячи з вмісту метеоритів невуглецевих більш ніж на 95 відсотків. Інші стверджують про наявність від 30 до 50 відсотків вуглецевих метеоритів, що у свою чергу узгоджується зі сценарієм про зовнішню частину Сонячної системи. Отже, навіть ізотопні дані неспроможні розрізнити дві моделі освіти планет земної групи.



То з чого побудовані Марс та Земля?



Для цього планетологи розглянули ізотопні дані про титан, цирконії та молібдени в знайдених на Землі марсіанських метеоритах, що допомогло визначити частку зовнішньої Сонячної системи, яку міг акредитувати Марс. Досі таких точних даних щодо цих елементів не було. Згідно з ними, матеріалу зовнішньої Сонячної системи на Землі та Марсі знайшлося не більше чотирьох відсотків. Таку кількість матеріалу вуглецевих метеоритів оцінили за ізотопними аномаліями в елементах групи заліза.



Цікаво, що Земля акредитувала більше матеріалу із самої внутрішньої частини Сонячної системи, ніж Марс. Це узгоджується з утворенням Марса на більшій відстані геліоцентричним, ніж Земля, а також пояснює ізотопну різницю між Землею та Марсом, яка може відображати їхнє утворення у різних радіальних точках диска.



Низька частина матеріалу із зовнішньої Сонячної системи вказує на помітно зменшений приплив пилу у внутрішній диск. Автори дослідження вважають, що утворення Юпітера могло стати бар'єром, який убезпечив планети земної групи від впливу зовнішньої Сонячної системи. Про цю теорію ми до речі розповідали — за намагніченістю хондритів вчені визначили, що протоюпітер справді міг поділити протопланетний диск минулого Сонця навпіл. Також недавно Веста вказала на непричетність поясу астероїдів до формування планет, хоча він з'явився у перші 5 мільйонів років життя Сонячної системи.