Вплив людини руйнує поведінкову різноманітність шимпанзе - дослідження

19:07 27 грудень Київ, Україна





Багато видів тварин демонструють різні варіанти поведінки, характерні лише специфічних популяцій. Але в цьому плані шимпанзе показують дуже високий рівень поведінкового розмаїття. Це стосується комунікаційних навичок, терморегуляції, отримання їжі. Для останнього, наприклад, вони використовують різні інструменти, такі як палиці, листя та каміння для отримання меду, комах, м'яса, горіхів та водоростей. Все це формує свою культуру поведінки в кожній групі відповідно до потреб. Багато хто з цих типів поведінки мають значення для соціального розвитку учнів молодих особин, спостерігаючи за старшими членами групи.



Проте людина може ускладнити життя приматів. Одним з основних факторів впливу є вирубка лісів і, як наслідок, знищення місць проживання приматів. Сюди ж додається нераціональне використання ресурсів та браконьєрство, викликані швидким зростанням людського населення. Зрештою, все це призводить до значного Чим ближче шимпанзе проживають до людей, тим менш різноманітна їхня культура поведінки. Вони мають менше жестів для спілкування один з одним та використовують меншу кількість інструментів, пишуть німецькі дослідники.Багато видів тварин демонструють різні варіанти поведінки, характерні лише специфічних популяцій. Але в цьому плані шимпанзе показують дуже високий рівень поведінкового розмаїття. Це стосується комунікаційних навичок, терморегуляції, отримання їжі. Для останнього, наприклад, вони використовують різні інструменти, такі як палиці, листя та каміння для отримання меду, комах, м'яса, горіхів та водоростей. Все це формує свою культуру поведінки в кожній групі відповідно до потреб. Багато хто з цих типів поведінки мають значення для соціального розвитку учнів молодих особин, спостерігаючи за старшими членами групи.Проте людина може ускладнити життя приматів. Одним з основних факторів впливу є вирубка лісів і, як наслідок, знищення місць проживання приматів. Сюди ж додається нераціональне використання ресурсів та браконьєрство, викликані швидким зростанням людського населення. Зрештою, все це призводить до значного

скорочення числа особин шимпанзе.

Тому вчені прагнули досліджувати, як проживання поруч із людиною впливає на різноманітність культурної поведінки у цих тварин.



Вчені спостерігали за життям 144 соціальних груп приматів за допомогою камер, дослідження фекальних зразків (вони вказували на те, чи поїдали тваринні продукти, що видобуваються інструментами), а також слідів використання інструментів на 46 локаціях. Також було враховано екологічні, соціальні, демографічні та поведінкові дані про товариства приматів.



Особливу увагу звертали на способи добування та споживання термітів, мурах, водоростей, горіхів, меду; використання інструментів для полювання чи копання коренеплодів; використання каменів, басейнів та печер. А вплив людини розраховували за допомогою оцінки близькості поселень, густоти населення та прилеглої інфраструктури.



В результаті дослідження виявилося, що групи шимпанзе, що проживають у районах з високим ступенем людського впливу, показували на 88% меншу різноманітність поведінки, порівняно з тими, що відчувають найменше

Антропогенний вплив.

Дослідження показало, що віддалені від людей групи можуть демонструвати 15 або навіть 20 форм поведінки, тоді як групи, на яких сильно вплинули люди, мали лише дві-три. Це справедливо для типів поведінки у всіх аспектах життя – харчування, соціальної взаємодії, терморегуляції тощо.



Для пояснення цих результатів, вчені висувають кілька гіпотез. Одна з них стосується того, що чисельність популяції знижується, і тому бракує культурного впливу всередині групи для формування та закріплення певної моделі поведінки. Також шимпанзе можуть уникати поведінки, яка викриває їх присутність для мисливців, наприклад, розколювання горіхів. Можливо, це також сприяє зміні клімату, оскільки від цього залежить доступність деяких видів харчових продуктів. Руйнування середовища та надмірне використання ресурсів теж може зменшити можливість соціального навчання і, таким чином, запобігати передачі знань від одного покоління до іншого.



Але, на думку вчених, найімовірнішою причиною зниження поведінкової різноманітності серед шимпанзе є поєднання всіх потенційних факторів. Через бездумну діяльність людини зараз спостерігається зниження чисельності популяцій великих мавп на 2,5-6% на рік. Автори статті підкреслюють, що з такою тенденцією деякі типи поведінки приматів можуть зникнути ще до того, як вони будуть відкриті вченими. Отже, тепер необхідно вжити відповідних заходів для захисту природних ареалів та місць використання інструментів для того, щоб зберегти їх пластичність поведінки та здатність до культурної еволюції.