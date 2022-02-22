Вакцинація вагітних знижує ризик госпіталізації немовлят із COVID-19

Дослідження, опубліковане Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC) США, передбачає, що немовлята з меншою ймовірністю будуть госпіталізовані з COVID-19, якщо їхні матері вакциновані під час вагітності.
Дослідження показало, що діти, чиї матері отримали дві дози мРНК-вакцини під час вагітності, приблизно на 60% рідше були госпіталізовані через вірус протягом перших шести місяців життя.. Шанси зростають, якщо мати вакцинована після перших 20 тижнів вагітності.
Агентство закликало всіх вагітних, які годують грудьми або планують завагітніти жінок зробити щеплення від коронавірусу, який, за його словами, збільшує ризик різних ускладнень, включаючи передчасні пологи та мертвіння.
Дослідники CDC ґрунтували свої висновки на спостереженні за 379 немовлятами, які були госпіталізовані у 20 дитячих лікарнях США у період з липня минулого року по січень цього року, у тому числі 176 із позитивним результатом на COVID-19.
Британське агентство з безпеки охорони здоров'я (HSA) повідомляє, що в іншому дослідженні, пов'язаному з вакциною, результати показують, що вакцина проти COVID-19 знижує шанси отримати затяжні наслідки інфекції COVID-19 стану, широко відомого як «тривалий COVID».
Агентство дійшло такого висновку після вивчення даних 15 досліджень, проведених у країні та за кордоном, половина з яких вивчала, чи може вакцина захистити когось від тривалого розвитку COVID, якби вони не були інфіковані, а інші були зосереджені на ефекті вакцинації серед людей, які вже давно хворіли на COVID.
Дослідники HSA виявили, що у тих, хто отримав одну або дві дози вакцини, з меншою ймовірністю розвинуться тривалі симптоми COVID, такі як втома, головний біль, випадання волосся, задишка або втрата нюху, порівняно з тими, хто не був вакцинований. В огляді також йдеться, що є докази того, що у нещеплених людей, які страждають на тривалий перебіг COVID, після вакцинації було менше симптомів порівняно з тими, хто залишався нещепленим.
Дослідження показало, що діти, чиї матері отримали дві дози мРНК-вакцини під час вагітності, приблизно на 60% рідше були госпіталізовані через вірус протягом перших шести місяців життя.. Шанси зростають, якщо мати вакцинована після перших 20 тижнів вагітності.
Агентство закликало всіх вагітних, які годують грудьми або планують завагітніти жінок зробити щеплення від коронавірусу, який, за його словами, збільшує ризик різних ускладнень, включаючи передчасні пологи та мертвіння.
Дослідники CDC ґрунтували свої висновки на спостереженні за 379 немовлятами, які були госпіталізовані у 20 дитячих лікарнях США у період з липня минулого року по січень цього року, у тому числі 176 із позитивним результатом на COVID-19.
Британське агентство з безпеки охорони здоров'я (HSA) повідомляє, що в іншому дослідженні, пов'язаному з вакциною, результати показують, що вакцина проти COVID-19 знижує шанси отримати затяжні наслідки інфекції COVID-19 стану, широко відомого як «тривалий COVID».
Агентство дійшло такого висновку після вивчення даних 15 досліджень, проведених у країні та за кордоном, половина з яких вивчала, чи може вакцина захистити когось від тривалого розвитку COVID, якби вони не були інфіковані, а інші були зосереджені на ефекті вакцинації серед людей, які вже давно хворіли на COVID.
Дослідники HSA виявили, що у тих, хто отримав одну або дві дози вакцини, з меншою ймовірністю розвинуться тривалі симптоми COVID, такі як втома, головний біль, випадання волосся, задишка або втрата нюху, порівняно з тими, хто не був вакцинований. В огляді також йдеться, що є докази того, що у нещеплених людей, які страждають на тривалий перебіг COVID, після вакцинації було менше симптомів порівняно з тими, хто залишався нещепленим.
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