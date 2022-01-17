Вакцинація вагітних проти грипу захистить від інфекції немовлят у перші місяці після народження

12:37 17 січень Київ, Україна





Як виникла ідея вивчити ефективність вакцинації проти грипу для захисту дітей? Дослідження австралійських учених показує, що вакцинація вагітних проти грипу зменшує ризик інфекції їхніми дітьми у період від народження до шести місяців на 67 відсотків. Також у цих дітей виявився суттєво меншим ризик потрапити до лікарні через грип або загалом гостру респіраторну інфекцію, зазначається у статті в журналі Vaccine.



Дуже часто до грипу ставляться без належної уваги, сприймаючи його за просту застуду. Однак хоч обидві інфекції і вражають дихальну систему, але викликаються різними вірусами.. Симптоми цих захворювань також подібні, але при грипі вони виявляються значно гострішими і інфекція частіше супроводжується такими небезпечними ускладненнями як пневмонія, набряк легенів або міокардит. Особливо небезпечна хвороба для людей похилого віку, а також дітей до п'яти років, у яких імунна система працює гірше, ніж у молодих дорослих людей. Хорошою новиною є те, що проти грипу існують вакцини, які оновлюються щороку, щоб забезпечити захист від ймовірних збудників інфекції у майбутньому сезоні.. А погана новина у тому, що вакцинацію проти грипу можна проводити лише з шестимісячного віку, через що новонароджені залишаються вразливими. Втім, дослідження вказують, що рекомендує ВООЗ, то частина її антитіл проти збудників грипу передається плоду. Група дослідників з Університету Кертіна вирішила перевірити, наскільки вакцинація проти грипу матері захищає дітей у перші роки життя від гострої респіраторної інфекції.



Як з'ясувати, чи захищає вакцина матері їхніх дітей?



Вчені проаналізували частоту гострих респіраторних інфекцій серед 124760 дітей, чиї матері під час вагітності отримали щеплення проти грипу інактивованою вакциною або утрималися від вакцинації.. До аналізу включили дані про дітей, народжених у Західній Австралії між квітнем 2012 та липнем 2016, за якими стежили до липня 2017 року. Вчені звертали увагу на такі основні показники здоров'я дітей, як історія лабораторно підтвердженого грипу, асоційованого з грипом госпіталізації та асоційованого з гострою респіраторною інфекцією госпіталізації. У той же час при розрахунках враховувалися дані матерів про їх вакцинацію, соціоекономічний статус, вік на час народження дитини, історію захворювань, шкідливі звички під час вагітності та інші.



Чи захищено дітей вакцинованих проти грипу матерів?



Усього було виявлено 862 зареєстровані випадки лабораторно підтвердженого грипу серед дітей до п'яти років.. З них 13,5% стосувалися немовлят до шестимісячного віку, а ще 50% дітей від шести місяців до двох років. Коли вчені дивилися на групу дітей до п'яти років, то не помітили ознак, що вакцинація проти грипу матері під час вагітності знижує ризик захворіти на інфекцію у їхніх дітей. Проте істотна різниця виявилася, коли до уваги бралася вікова категорія лише найменших. Так, у молодших шести місяців дітей, чиї матері вакцинувалися, ризик лабораторно підтвердженого грипу виявився меншим на 67 відсотків, ніж у дітей невакцинованих матерів.



Подібний результат був отриманий щодо асоційованих з грипом або гострою респіраторною інфекцією госпіталізацій. Відмінностей у ризику не виявилося для дітей із вікової категорії від народження до п'яти років. Але діти до шести місяців, чиї матері отримали вакцину під час вагітності, мали на 61 відсоток менший ризик госпіталізації внаслідок грипу порівняно з дітьми невакцинованих матерів.. Ризик потрапити до лікарні через гостру респіраторну інфекцію для менших шести місяців дітей вакцинованих матерів виявився меншим у середньому на 15 відсотків (ефект виявився сильнішим, якщо мати прищепилася на першому або другому триместрі вагітності).



Вчені схиляються до думки, що вакцинація вагітних жінок проти грипу може забезпечити захист проти інфекції не лише їм, а й їхнім дітям у такий вразливий період перших шести місяців життя. Ймовірно, це зумовлено високою ефективністю антитіл, які передаються від матері до дитини через плаценту.



Вчені також помітили зв'язок між щепленням матері у першому триместрі вагітності та збільшенням ризику грипу у їхніх дітей віком від шести місяців до двох років у понад два рази. Можливо, це пов'язано з поступовим зниженням кількості материнських антитіл в організмі дітей або є лише помилковим результатом.. Автори наполягають на додатковій перевірці зв'язку. Але навіть за вірних розрахунків у такому віці дітей можна захистити від інфекції, вакцинувавши проти грипу їх самих (у дослідженні менше 10 відсотків дітей цієї вікової категорії отримали щеплення порти грипу).