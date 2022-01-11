У США вперше пересадили людині серце свині

16:06 11 січень Київ, Україна

Лікарі у Сполучених штатах Америки вперше в історії пересадили генномодифіковане серце свині пацієнтові-людині, повідомляє Guardian.



Лікарі медичного центру Меріленду заявили, що через 3 дні після проведення операції пацієнт стабільний і почувається добре, хоча ще рано робити будь-які висновки.. Наступні тижні стануть вирішальними.



Пацієнт є простий робітник Девід Беннетт 57 років, помираючи від хвороби серця і не сподіваючись на пересадку органу людини, він погодився на

експериментальну операцію, знаючи всі ризики.

За словами медиків, ця трансплантація вже показала, що генномодифікована тварина не відторгається людським організмом.



У вчені працюють над проблемою ксенотрансплантації (трансплантації органів тварин для людей), оскільки в країні не вистачає людських органів для пересадки.



Попередні спроби подібної операції були невдалими, в основному через те, що організм пацієнтів швидко відторг орган тварини (хоча в 1984 році дитина прожила 22 дні з серцем бабуїна).



Хірурги пояснили, що пересадка серця Беннетту відрізнялася від попередніх тим, що вони використовували серце свині, яке генетично модифікували: із клітин видалили цукор, який відповідає за надшвидке відторгнення органу.



Якщо цей експеримент спрацює, то лікарі матимуть нескінченний запас органів для пацієнтів, які вмирають.. Але медики попереджають, що проведена операція – лише перший крок до вивчення того, чи може ксенотрансплантація спрацювати.