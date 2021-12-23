У США схвалили перший ін'єкційний засіб для профілактики ВІЛ-інфекції

21:05 23 грудень Київ, Україна

Американське управління з продовольства та медикаментів (FDA) дало дозвіл на використання у дорослих та підлітків першого ін'єкційного препарату для профілактики ВІЛ-інфекції. Його достатньо застосовувати раз на два місяці, він забезпечує більш високий захист порівняно з таблетованим засобом доконтактної профілактики.

Рішення оприлюднили на веб-сайті управління.



Навіщо цей препарат?

Доконтактна або передекспозиційна профілактика ВІЛ-інфекції полягає у прийомі противірусних препаратів для зниження ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Вона показана людям, які мають підвищений ризик придбати хворобу, наприклад, пар ВІЛ-позитивних партнерів, чоловіків, які мають статеві контакти з іншими чоловіками, або осіб, які вживають ін'єкційні наркотики.. Наявні таблетовані препарати забезпечують високу ефективність, оберігаючи пацієнтів від ВІЛ у 99% випадків. Але, щоб їхня дієвість залишалася високою, їх потрібно приймати щодня, що накладає певні обмеження. Так, деяким людям буває важко дотримуватися чіткого графіку прийому препаратів, а іншим доставляє психологічного дискомфорту саме застосування та придбання їх, що змушує відкладати візити до лікарів та ховати таблетки. Для таких людей з'явився новий, потенційно зручніший спосіб профілактики ВІЛ — FDA дав дозвіл на використання першого ін'єкційного препарату для запобігання інфікуванню ВІЛ.



Що це за ліки і в чому їхня перевага?

Нові ліки, розроблені компанією ViiV Healthcare, називають «Апретуд» (Apretude) і є суспензією для ін'єкцій з тривалим вивільненням противірусного препарату каботегравіру.. На відміну від таблетованого каботегравіру, «Апретуд» достатньо отримувати у вигляді внутрішньом'язових ін'єкцій раз на два місяці, і лише перші дві дози.

слід ввести з коротшим інтервалом в один місяць.

FDA дозволило використовувати його дорослим та підліткам без наявної ВІЛ-інфекції, але з підвищеним ризиком заразитися ВІЛ статевим шляхом. Регулятор сподівається, що це допоможе зробити доконтактну профілактику ВІЛ більш доступною та поширеною.



Наскільки добре працює новий препарат?

Рішення про схвалення «Апретуда» базується на дослідженнях, у яких взяли участь близько 8000 добровольців. У першому випробуванні учасниками були 4566 цисгендерних чоловіків та трансгендерних жінок, які мають статеві контакти з чоловіками. Контрольна група щодня приймала таблетований комбінований засіб для профілактики ВІЛ «Трувада» та плацебо протягом п'яти тижнів, а потім отримала ін'єкцію плацебо у перший та другий місяць, а потім кожні два місяці. Експериментальна група учасників до п'яти тижнів приймала таблетований каботегравір та плацебо, але потім у перший, другий та потім кожні два місяці отримувала ін'єкції «Апретуда» та щоденні таблетки плацебо.. Аналіз частоти ВІЛ-інфекції серед двох груп показав, що при застосуванні ін'єкційного засобу ризик інфікуватись ВІЛ нижче на 69% порівняно з використанням «Трувади».



У другому дослідженні взяли участь 3224 цисгендерних жінок, які приймали або таблетований каботегравір і «Апретуд» або «Труваду». Результати знову вказали на найкращий захист при використанні ін'єкцій, який був нижчим на 90 відсотків, якщо порівнювати з «Трувадою».



Хоча внутрішньом'язове введення лікарського засобу мало більше побічних ефектів, вони були переважно не значними і виявлялися місцевими реакціями у місці ін'єкції, головним болем, жаром, втомою, болем у спині або м'язах або висипом.



Раніше цього року FDA дало дозвіл на використання першого ін'єкційного препарату з тривалою дією для лікування ВІЛ-інфекції також від ViiV Healthcare. Це комбінований засіб, достатньо вводити раз на місяць для ефективного пригнічення розмноження вірусу в організмі.