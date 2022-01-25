У світі більше людей помирає від резистентності до антибіотиків, ніж від ВІЛ - дослідження

18:21 25 січень Київ, Україна

У 2019 році 1,27 мільйона смертельних випадків були зумовлені нечутливістю до антибіотиків, а ще 4,9 мільйона тісно з нею пов'язані. Хвороби, які раніше легко лікувалися антибіотиками, зокрема бактеріальну пневмонію, сепсис або наслідки апендициту, сьогодні все частіше закінчуються смертю, повідомляє команда вчених у журналі “Lancet”.



З відкриттям пеніциліну розпочалася нова ера медицини. Коли смертельні інфекції стали виліковними. З того часу антибіотики врятували життя мільйонам людей. Проте зараз ця медична зброя почала притуплятись.



Все частіше навіть антибіотики у "надзвичайних ситуаціях" не діють, оскільки бактерії виробляють резистентність проти них. Бактерії нечутливі навіть до нових активних речовин.



Наскільки ситуація серйозна, виявило дослідження міжнародної команди на чолі з Крістофером Мюрреєм з Вашингтонського університету в Сіетлі.. Для свого звіту вчені проаналізували дані про стан здоров'я 471 млн людей із 204 країн світу. Матеріалом дослідження стали дані із лікарень, професійної літератури, систем спостереження та інших джерел. Вчені досліджували летальні випадки, пов'язані з 23 бактеріальними патогенами та 88 комбінаціями антибіотиків та патогенів.



Результат: лише у 2019 році від прямих наслідків інфікування резистентними бактеріями померло понад 1,27 мільйона людей. Люди вижили б, якби ці патогени не були наділені захистом проти антибіотиків, наголосили Мюррей та його колеги.. 4,95 мільйона інших смертельних випадків були тісно пов'язані з резистентним інфікуванням, при цьому патоген щонайменше сприяв летальному

результату.

Тому нечутливість до антибіотиків – зараз одна з найчастіших причин смерті у світі, від неї помирає більше людей, ніж від ВІЛ чи малярії.

“Отримані дані свідчать про реальний масштаб резистентності бактерій, – сказав Мюррей. – Це чіткий сигнал, який слід негайно діяти”. Особливо вразливі до цієї невидимої небезпеки діти віком до 5 років: смертність серед них становить 20% усіх летальних випадків, спричинених стійкими бактеріями.

З резистентними бактеріями знову стають смертельними захворювання, які раніше вдавалося лікувати антибіотиками. Згідно з дослідженнями, бактеріальна пневмонія – найчастіша причина смертельних випадків, спричинених резистентністю. За нею слідує безуспішна терапія сепсису (у народі "зараження крові"), а також запалення черевної порожнини, що зазвичай настає в результаті апендициту.



З 1,27 мільйонів смертельних випадків 2019 року 929 000 припадало на 6 із 23 досліджуваних патогенів.. Це кишкова паличка (“escherichia coli”), стафілокок золотистий (MRSA), klebsiella pneumoniae, streptococcus pneumoniae (пневмокок), acinetobacter baumannii та pseudomonas aeruginosa (паличка синьогнійна).



Більшість цих патогенів мають імунітет проти двох найважливіших класів антибіотиків – фторхінолонів та бета-лактамних антибіотиків. Такі резистентності спричиняють близько 70% смертельних випадків, повідомила команда.



Найбільше від стійкості проти антибіотиків страждає Африка на південь від Сахари та Східна Азія. Тут приблизно 22-24 на 100 тисяч смертей можна записати на рахунок бактеріальної резистентності. Найчастіше люди помирають від klebsiella pneumoniae – патогена, що призводить до запалення легенів, та streptococcus pneumoniae. Приблизно половину смертей викликає MRSA – метицилін-стійкі штами золотистого стафілококу.



Чому саме бідніші країни страждають від резистентності? Однією з причин може бути складність медикаментів, тому люди не можуть пройти цілий курс лікування. Це дозволяє резистентним патогенам виживати та поширюватися.

«Потрібно діяти, – у супровідному коментарі застерігає Раман Лаксмінараян (Ramanan Laxminarayan) із Центру динаміки, економіки та політики захворювань США. – Досі небезпека не була явною, її було складно розпізнати, але зараз ми маємо чітке уявлення про загрози резистентності”.

На думку вчених, потрібно вкладати більше грошей, щоб уникнути інфекцій і в міру, спрямовані на правильне застосування антибіотиків.