У Сирії знайшли найдавніші останки виведеної людиною гібридної тварини

18:39 18 січень Київ, Україна

Дослідження вчених із Франції, США та Німеччини дає найдавніші свідчення схрещування людиною тварин різних видів. Вчені провели генетичний аналіз, під час якого з'ясували, що залишки тварин у віці приблизно 4500 років з території сучасної Сирії належали гібридам, народженим від схрещення домашніх ішаків та сирійських куланів. Ймовірно, це є загадкові кунги, які високо цінувалися на Близькому Сході до поширення в регіоні домашніх коней, йдеться в статті журналу Science Advances.



Що таке кунг?



Археологічні знахідки свідчать, що у III тисячолітті до нашої ери на території Сирії та північної Месопотамії особливу цінність набули престижні представники коневих (Equidae), яких називають кунгами.. На глиняних дощечках з тих пір, які знайшли серед стародавнього міста Ебла, зазначається, що кунга могли коштувати в шість разів більше звичайного домашнього осла (Equus africanus asinus), який тоді був основною в'ючною твариною. Найбільші і найшвидші самці кунга використовувалися як тягачів транспортних засобів «знаті і богів», у тому числі на війнах, тоді як менші служили в сільському господарстві, особливо для тяжіння плуга.



Вчені не мають однозначної думки з приводу того, ким були ці важливі свого часу кунга. Деякі вважають, що так називали перських куланів (Equus hemionus onager), підвид диких азіатських ішаків. Тим часом, більш поширена гіпотеза, що кунга - це гібридна тварина, яку розводили у стародавньому місті Нагар, що зараз відоме як Тель-Брак. Внести більше ясності в таємницю походження кунгу допомогло дослідження групи дослідників з Паризького університету та колег із США та Німеччини.



Як робота вчених допомогла краще зрозуміти суть кунг?



Вчені проводили розкопки похоронного комплексу Тель-Ум-ель-Мара з 2600-2200 років до нашої ери, розташованого недалеко від Алеппо на півночі сучасної Сирії. Там були знайдені залишки чоловіка та жінки, які були багатими людьми, якщо судити за великою кількістю цінних речей, які були поховані поруч.. Серед коштовностей були виявлені кераміка, бронзові та срібні судини, зброя та знаряддя, прикраси із бронзи, срібла, золота та лазуриту, а також залишки 25 самців кінських. Більше половини похованих тварин померли не своєю смертю, а було вбито для поховання.



Що цікаво, вивчення скелетів тварин показало, що їх не можна приписати ні до типових коней, ні до ослів або перських куланів. Тому найімовірніше, що це представники тих найзагадковіших кунг. Розмірами скелети більше підходили до кулана, але за масивністю - до ішам. Схоже, що ці тварини були сильнішими і швидшими за ослів, але водночас більш ручними, ніж кулани, оскільки сліди зубів свідчать про те, що їх годували, а не пасли. Щоб з'ясувати походження знайдених тварин, вчені провели генетичний аналіз зразків скелетів, що збереглися, і порівняли геноми цих коней з геномами коня з ранньонеолітичного поселення Гебеклі-Тепе (вік його останків оцінюють десь в 11 тисяч років), останніх живих сирійських куланів; вимерли на початку XX століття), зразки яких зберігаються у Музеї природної історії у Відні, та сучасних куланів та ішаків.



Що показав генетичний аналіз?



Дослідження підтверджує, що можливі кунги є виведеними людиною гібридами, які отримують схрещення домашніх ослів із сирійськими куланами.. Згідно з вивченням мітохондріальної ДНК, ослами повинні бути матері гібридів, а вивчення Y-хромосоми вказало, що батьками були сирійські кулани. Ймовірно, це були гібриди першого покоління, оскільки потомство, що є наслідком міжвидових схрещень у непарнокопитних, зазвичай не плодовите. Це, а також тяжкість вилову спритних і не ручних диких кулан пояснює високу цінність кунга.



Автори наукової роботи кажуть, що їхнє дослідження дає найбільш ранні свідчення схрещування людиною тварин різних видів.. Проте розведення кунга було приречене на занепад. Приблизно в кінці третього тисячоліття до нашої ери, на 500 років пізніше з дня поховання досліджених кунг, в регіоні поширилися одомашнені коні (Equus ferus caballus). Вчені вважають, що вони витіснили традиційні кунги, оскільки успішно виконували ту ж роботу і навіть більше, їх було так само легко утримувати та приручати, але розводити їх було зручніше, оскільки вони могли розмножуватися самостійно.