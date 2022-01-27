У Швейцарії знайшли новий спосіб "розгону" голубів у місті

09:23 27 січень Київ, Україна





Чим займаються голуби у містах? Швейцарські інженери запропонували новий спосіб боротьби з голубами у місті. Вони встановили на дах однієї з будівель відеокамеру, яка в режимі реального часу відстежувала всіх, хто на неї навідувався, а потім передавала ці дані нейромережі. Нейромережа у свою чергу впізнавала на кадрах голубів, і якщо знаходила принаймні пару птахів, то дрон отримував сигнал і вирушав розігнати непроханих гостей. Літаючи поруч, дрон значно скорочував кількість птахів та тривалість їхнього перебування на даху, не завдаючи їм жодної шкоди. Свій підхід вчені описали у IEEE Access.



Сизі голуби, найбільш відомі нам як типовий голуб на вулиці у місті, завдають Сполученим Штатам приблизно 1,1 мільярда доларів збитків щорічно. У міських умовах, враховуючи пташиний раціон, їхній послід руйнує як автомобілі та пам'ятки культури, а також може бути резервуаром для паразитів та патогенів, наприклад, сальмонели, кліщів або збудників орнітозу у людей.



Причому боротися з ними у міських умовах набагато важче. Враховуючи, що голубиний слух співпадає з діапазоном слуху людини, використовування для залякування зграй птахів різних звуків, як це роблять, наприклад, на сільських угіддях за межами міста, приведе лише до більших незручностей. Візуальні фактори, наприклад, яскраве світло, також мають низьку ефективність, тому що голуби вміють швидко звикати до зорових подразників. Найефективнішим вважаються фізичні перешкоди, як сітки або шипи на тих же дахах, або використання природних мисливців за голубами (вони, наприклад, можуть злякатися сокола). Однак це вимагає втручання людини та великих коштів.



Хоча фактично соколи і надихнули дослідників Федеральної політехнічної школи Лозанни у Швейцарії. Команда інженерів вирішила наділити дрон роллю штучного мисливця за голубами, який їх автономно відстежував і не завдаючи шкоди, відлякував з місць, де вони є небажаними відвідувачами.



Чим дрон злякає голуба?



Використання дронів для відлякування птахів не є новим і перші дослідження проводилися понад десять років тому. Дрон зможе злякати птахів як своїм зовнішнім виглядом (тим більше, що його можна стилізувати під якогось природного хижака), так і звуком. Тим більше, що деякі дрони в польоті використовують махання крилами. Однак у всіх цих дослідженнях дрон повинен був покладатися на людей-операторів для виявлення птахів та під час управління.



У своїй роботі вчені пропонують повністю автономну систему, а у взаємодії дрону з птахами покладаються на те, що його втручання змусить зграю розійтися раніше, ніж вони збиралися, що знизить час їхнього перебування в місці, де вони небажані гості. Систему вирішили випробувати на даху конференц-центру у кампусі їхнього університету, де, за їхніми словами, можна щодня помітити голуба.



Як дрон поганяв голубів?



Інженери з'ясували, що голуби на вибраному ними даху більше збираються на південній частині. Так з'явилася можливість зафіксувати камеру в одному положенні, щоб у поле її огляду потрапляла лише та частина даху, яка найбільше страждає від голубів. Шукати на знімках птахів допомагала нейромережа, а з огляду на те, що голуби не надто відрізняються за розмірами, далі алгоритм передавав координати птахів дрону. Команду на зліт він отримував, як тільки камера фіксувала більше двох голубів.



Щоб протестувати свій метод, дослідники аналізували активність птахів протягом 21 дня без дрону та 5 днів з ним. Усього дрону на захист даху доводилося злітати 55 разів, проте йому вдалося значно знизити час їхнього перебування там (а відповідно і час, за який вони могли зашкодити). Максимальний час, який голуби могли сидіти на даху, становив майже дві з половиною години (очевидно, на даху вони й ночують). Дрон же скоротив його до п'яти хвилин. Мінімальний час, який потрібен дрону, щоб розігнати птахів, становив трохи менше 30 секунд, але це враховуючи, що через швейцарські закони інженери повинні все ж таки «керувати» апаратом, даючи йому дозвіл на виліт.



Цікаво, що відстань, на якій голуби сприймали дрон як загрозу, зменшувалася з їхньою кількістю. Поки великі зграї лякалися ще під час зльоту, малі навіть підпускали дрон до себе на кілька метрів. Розробники побоюються, що голуби можуть звикнути до дрону так само як до інших подразників, тому планують провести більше досліджень і, можливо, об’єднатися з орнітологами, щоб поєднати свою тактику з поведінкою птахів.



Але в цілому, оскільки птахи лякаються шуму дрону, то йому необов'язково мати точний алгоритм розпізнавання, хоча інженери і відзначили в роботі, що хотіли б покращити його для роботи в поганих погодних умовах або за наявності людей на даху. Також, оскільки дрон злітає тільки по команді, це дає змогу не витрачати зайвий заряд акумулятора.