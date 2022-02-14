14:34 14 лютий Київ, Україна

У Саудівській Аравії встановили найбільший у світі калейдоскоп — дзеркальну інсталяцію, що показує зображення, що постійно змінюються.



Калейдоскоп, що має довжину 40 м, висоту 6 м і ширину 3 м, був створений до технологічної конференції LEAP (щорічний захід у Саудівській Аравії, що об'єднує професіоналів у галузі технологій з усього світу), що відбулася у лютому 2022 року в Ер-Ріяді.

Відвідувачі могли увійти в середину цього калейдоскопа.

Установку під назвою LEAPscape виготовили зі світлодіодної плитки та натягнутої дзеркальної фольги. На плитках демонструвалися сцени пейзажів Саудівської Аравії із цифровими ефектами. Ці зображення відбивалися від дзеркал, створюючи ефект калейдоскопа.



Це проєкт британської архітектурної студії Stufish, яка спеціалізується на сценографії для концертів.