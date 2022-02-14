У поведінці сміття навколо білого карлика розгледіли планетне тіло

12:45 14 лютий Київ, Україна





Що роблять планети біля білих карликів? Британські астрономи запідозрили кандидата у планетне тіло біля білого карлика WD 1054–226 — зірки, яка припинила свої термоядерні реакції. На об'єкт вказують криві блиску, у яких кожні 25 годин можна побачити характерні зміни. Рівноважну температуру тіла оцінюють у 323 кельвіни, чого достатньо для збереження води в рідкому стані. Про знахідку вчені повідомили Monthly Notices of The Royal Astronomical Society.



Більшість свого життя зірки проводять на головній послідовності діаграми Герцшпрунга-Рассела, де їхня енергетична рівновага підтримує нуклеосинтез. Так зірки повільно спалюють паливо у своїх ядрах і встигають обзавестися, наприклад, планетами. Далі, залежно від маси, життєві шляхи зірок розходяться і можуть припинити останні реакції і залишитися повільно протягом мільярдів років остигати в космосі. Останнє чекає на Сонце і всі зірки, що не перевищують його за масою більш ніж у 8 разів. Останній етап їхньої еволюції називають стадією білого карлика.



Втім, перш ніж перейти до цієї стадії, зірки переживають етап червоного гіганта, а все, що знаходилося поруч, на межі Роша, навпаки, не переживає цього і руйнується або ще під час перетворення зірки, або внаслідок дії приливних сил білого карлика. На користь такого сценарію свідчать знайдені на близьких до білих карликів орбітах планетні уламки та забруднення ними атмосфери самих карликів.



Тобто планети не виживають?



Незважаючи на те, що астрономи вже знаходили на близьких орбітах біля білих карликів планети, поки що важко сказати, що відбувається з планетною системою після перетворення батьківської зірки на білого карлика. З одного боку, розширення на стадії червоного гіганта має викликати катастрофічні наслідки і якщо не знищити, то принаймні збити планети з орбіт. Але з іншого, цілком імовірно, що планети, що знаходилися на орбітах подібно до Юпітера, можуть уникати руйнування, а потім мігрувати ближче до вже мертвої зірки. І, нарешті, можуть з'явитися так звані вторинні планети, що утворилися із скинутої зіркою речовини, а не з протопланетного диска, коли зірка тільки-но народилася.



Цю інформацію можна отримати у тому числі за даними змін яскравості – транзитів, коли якесь непрозоре тіло проходитиме на тлі білого карлика. І сьогодні ми знаємо вже сім таких транзитних світил, які допоможуть розібратися у тому, що відбувається із системою після смерті її зірки. Власне, у зв'язку з цим астрономи Університетського коледжу Лондона разом із колегами з Америки, Швеції та Іспанії взялися за забруднений білий карлик WD 1054–226 на відстані близько 118 світлових років від нас. Криву його блиску відстежили за допомогою телескопів TESS, "Спітцер", а також спектрографа UVES та надшвидкої камери ULTRACAM, яка на той момент була встановлена на телескопі NTT (New Technology Telescope) у Чилі в обсерваторії Ла-Сілья. Так і знайшли періодичні зміни блиску, які можуть свідчити про транзитні тіла. Незважаючи на те, що астрономи вже знаходили на близьких орбітах біля білих карликів планети, поки що важко сказати, що відбувається з планетною системою після перетворення батьківської зірки на білого карлика. З одного боку, розширення на стадії червоного гіганта має викликати катастрофічні наслідки і якщо не знищити, то принаймні збити планети з орбіт. Але з іншого, цілком імовірно, що планети, що знаходилися на орбітах подібно до Юпітера, можуть уникати руйнування, а потім мігрувати ближче до вже мертвої зірки. І, нарешті, можуть з'явитися так звані вторинні планети, що утворилися із скинутої зіркою речовини, а не з протопланетного диска, коли зірка тільки-но народилася.Цю інформацію можна отримати у тому числі за даними змін яскравості – транзитів, коли якесь непрозоре тіло проходитиме на тлі білого карлика. І сьогодні ми знаємо вже сім таких транзитних світил, які допоможуть розібратися у тому, що відбувається із системою після смерті її зірки.Власне, у зв'язку з цим астрономи Університетського коледжу Лондона разом із колегами з Америки, Швеції та Іспанії взялися за забруднений білий карлик WD 1054–226 на відстані близько 118 світлових років від нас. Криву його блиску відстежили за допомогою телескопів TESS, "Спітцер", а також спектрографа UVES та надшвидкої камери ULTRACAM, яка на той момент була встановлена на телескопі NTT (New Technology Telescope) у Чилі в обсерваторії Ла-Сілья. Так і знайшли періодичні зміни блиску, які можуть свідчити про транзитні тіла.



Що побачили телескопи?



Серед багатих металами білих карликів WD 1054–226 з типовим вмістом марганцю, алюмінію, заліза та кальцію не виділяється ні за масою, що становить 0,62 сонячної, ні за температурою, яку оцінили у 7910 кельвінів. Тобто WD 1054–226 – це типовий відносно холодний білий карлик з водневою атмосферою, який зійшов з головної послідовності і почав остигати приблизно 1,3 мільярда років тому.



Крива блиску WD 1054–226 незвичайна тим, що зірка залишається закритою протягом усього періоду обороту речовини, що проходить повз — на кривій блиску немає ділянки, яка б відповідала світлу зірки поза транзитом. Це узгоджується з тим, що астрономи дивляться на карлика через кільце уламків, проте деякі транзитні форми WD 1054-226 виявилися складнішими.

Дані показують, що зірка також оточена кільцем із 65 об'єктів, рівномірно розташованих на своїх орбітах. Криві блиску ULTRACAM показують, що деякі структури затемнення повторюються кожні 25,02 години. Це підтвердило і TESS. Крім цього вчені виявили транзитну подію з 23,1-хвилинним періодом, яку не можна пояснити впливом найбілішого карлика, проте можна назвати фрагментом більшого батьківського тіла, яке подібно до «нитки перлів», може слідувати за тілом на орбіті 25,02 години. Таким чином поведінку транзитних об'єктів можна пояснити наявністю великого планетарного тіла, температуру якого на такій відстані можна оцінити в 323 кельвіни, якої достатньо для підтримки води в рідкому вигляді.