У Німеччині створений військовий робот на гусеничному ходу

09:14 12 грудень Київ, Україна

Пройшло лише 10 років після виходу фільму-трилера «Повстання машин», а світ так далеко зробив крок у роботобудуванні. Складається враження, що ми стрімко мчимо у світ фентезі. Адже нікого не бентежить «яблучко по блюдечку», що показує потрібну інформацію, причому це яблучко трохи надкушене - Apple. Роботи міцно входять у наше життя, вони наділені інтелектом, виражають емоції та можуть працювати автономно від людини. Чи не загрожує людству в найближчому майбутньому повстання машин?

Нещодавно німецька компанія Rheinmetall презентувала свою нову розробку – робота з гусеничним ходом на базі платформи Wiesel. Причому цей робот, точніше роботокомплекс Autonomous Combat Warrior, має необхідний рівень високотехнологічної автономності. Відео нового дітища компанії з'явилося на сторінці YouTube.

Можливості даного робота унікальні: ним можна керувати як вручну, так і дистанційно. Машина-робот може працювати в повністю автономному режимі за віддалено запрограмованим маршрутом.

Передбачено використання цієї розробки в небезпечних для людини умовах. Вона самостійно об'їжджає перешкоди, здійснює розвідку, веде вогонь на ураження, а також може доставляти боєприпаси та конвоювати транспорт.

Наскільки небезпечний такий техноробот, судіть самі: у британському Гіпперхолмі роботизована рука задушила до смерті інженера з її технічного обслуговування.