У стародавніх похованнях майя виявили залишки алкогольного напою з кукурудзи

13:20 01 грудень Київ, Україна

Група археологів із США, Китаю та Гондурасу виявила залишки кукурудзи, перцю, маніоку та інших рослин у посудинах з 600-900 років нашої ери, які були відкопані на місці давніх поховань майя у місті Копан. Вивчення вказує на те, що вони могли використовуватися для приготування ферментованого напою з кукурудзи з сумішшю інших рослин. Ймовірно, напій грав важливу роль у похоронних ритуалах і міг бути символічним зв'язком між світом живих і мертвих чи богів. Дослідження докладно описано в Journal of Anthropological Archaeology.





Чим алкоголь майя привернув увагу?



Алкоголь – один із найважливіших продуктів людської культури. Його психоактивний вплив відрізняє його від інших напоїв та їжі, виготовлених із тієї ж сировини. Тому роль алкоголю завжди була більшою, ніж просто вгамування спраги та отримання задоволення. Часто він був основним елементом у соціальних та культурних дійствах, таких як церемонії та ритуали. Зокрема, це було широко поширеним явищем у давніх майя, які в окремих випадках пропонували вжити їжу та напої живим і мертвим. Таким чином, продукти служили сполучною ланкою між учасниками дійства та богами чи предками. Але які саме алкогольні напої використовувалися у соціальних і культурних практиках і яка була саме їхня роль, вивчено недостатньо. Внести ясність у питання спробували археологи зі Стенфордського університету, Китайської академії соціальних наук та Гондураського інституту антропології та історії.



Як вивчали роль алкоголю у культурі майя?



Дослідження зосереджено навколо розкопок в одному з найбільших поселень майя – місті Копан на території сучасного Гондурасу, де знайшли та продовжують знаходити багато артефактів, пов'язаних із давньою культурою. Зокрема, останніми роками на локації відкопали численні глиняні посудини, серед яких чашки, циліндри, миски та інші, що походять із класичного періоду цивілізації майя (він тривав орієнтовно з 600 по 900 роки нашої ери).



У рамках нової роботи вчені проаналізували шість посудин з розкопок на місці елітних поховань: одну миску, два циліндри, одну банку та дві чашки; а також чотири кам'яні зернотерки. Дослідники звертали увагу на їхній вміст, особливо на залишки крохмалю та фітолітів – закам'янілих залишків рослин. Завдяки цьому вчені можуть припустити, які продукти містяться у посуді.

Що вдалося дізнатися з вивчення посуду?



Вчені знайшли на досліджуваному посуді та зернотерках чотири типи крохмалю. Найбільш поширений приписали рослинам з підродини Просових, особливо кукурудзі звичайній (Zea mays). Що цікаво, частина гранул виявилася пошкодженою, ймовірно, пророщуванням та ферментацією, що вказує на алкоголь. Другий тип більше схожий на крохмаль стручкових перців (Capsicum), третій - їстівного маніоку (Maniahot esculent), коренеплідної рослини, поширеної в Мезоамериці. Четвертий тип характерний для підземних органів рослин, але яким саме рослинам вони належали, вчені не змогли встановити. Більшість крохмальних зерен виділили із посуду.



Щодо фітолітів, то більшість знахідок було виявлено на зернотерках, а не посуді. Знову ж таки, найбільше було залишків злакових рослин, які багато вчених схильні відносити до кукурудзи. На одній із зернотерок також було знайдено шар білого нальоту, який виявився вапном з карбонатом кальцію. Вчені припускають, що цей інструмент міг використовуватися для подрібнення вапна, необхідного для нікстамалізації кукурудзи - процесу, при якому зерна витримують і готують у лужному розчині, зазвичай вапняковому молоці, для поліпшення поживності продукту.



Автори дослідження роблять висновок, що елітне товариство майя в Копані особливу роль могло надавати ферментованим напоям із кукурудзи, змішаним або приправленим іншими рослинними компонентами, наприклад, маніоком та перцем. Можливо, вони служили символічним підношенням для померлих, пов'язуючи живих із предками чи богами, що узгоджується з попередніми дослідженнями.