У Детройті збудують дорогу, яка заряджатиме електромобілі під час руху

15:08 08 лютий Київ, Україна





Це буде відрізок дороги завдовжки 1,6 кілометра, розташований біля покинутої будівлі Центрального залізничного вокзалу штату Мічиган. Компанія Ford, яка вклала в проєкт $1,9 мільярда, планує перетворити споруду на «квартал інноваційної мобільності», кажуть у компанії. Ізраїльський стартап Electreon Wireless побудує в Детройті (США) першу у світі дорогу, яка заряджатиме електроавтомобілі під час руху, пише Business Insider. Дорогу хочуть обладнати до кінця 2023 року.Це буде відрізок дороги завдовжки 1,6 кілометра, розташований біля покинутої будівлі Центрального залізничного вокзалу штату Мічиган. Компанія Ford, яка вклала в проєкт $1,9 мільярда, планує перетворити споруду на «квартал інноваційної мобільності», кажуть у компанії.

Як це працює В основі технології – електромагнітна індукція, яка використовується і для бездротової зарядки гаджетів. Індукційні котушки, розташовані під асфальтом, передаватимуть струм акумулятору електромобіля.

Однак для цього електромобіль потрібно обладнати спецприймачем, який коштує від 3 до 4 тисяч доларів. Стартап сподівається, що зможе знизити вартість технології до 1-1,5 тисячі доларів.