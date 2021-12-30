У Данії виготовили найтоншу у світі різдвяну ялинку з графену

09:28 30 грудень Київ, Україна

Данські фізики вирішили виготовити «найтоншу у світі різдвяну ялинку» та зробили новорічний символ із графену – матеріалу завтовшки в один атом. Втім, крім рекордної товщини різдвяного дерева, вчені продемонстрували на ньому роботу терагерцевого випромінювання, з яким вдалося відстежувати якість графену під час відділення його з мідної плівки. Це значно прискорить технологію виготовлення графенових плівок та наблизить графенову електроніку до масового виробництва. Як і навіщо вчені вирізали ялинки з графену, докладніше розповідає пресреліз університету.



Як фізики святкують Різдво?



Два роки тому канадські вчені відзначили Різдво, створивши мікроскопічний пряниковий будиночок на голові сніговика. І все як годиться — сніговик мав усмішку і руки, а на будиночку можна розглянути димар, цегляну кладку і навіть різдвяний вінок. Структуру в шість мікронів завширшки побудували за допомогою пучка заряджених іонів галію як демонстрацію технології.



Не менш по-новорічному виглядає сніговик, зліплений із графену. Сніговик із трьох куль посміхається і махає дерев'яною рукою. Він став свідченням того, як фізикам вдалося створити з оксиду графену тістоподібну масу, що легко піддається деформаціям.



Цього року у дусі Різдва фізика порадувала нас святковою ялинкою. Дослідники Технічного університету Данії створили найтонше у світі дерево з матеріалу завтовшки один атом — графену.



І навіщо потрібне графенове дерево?



Графен – це одна із форм вуглецю, завтовшки в один атом, за відкриття якої вручили Нобелівську премію у 2010 році. Завдяки своїй структурі він став неймовірно популярним серед учених, а тому про матеріал нам відомо достатньо: він є напівпровідником, але без забороненої зони, заряди в ньому набувають максимальної рухливості з усіх інших відомих нам матеріалів, а сам він добре вміє протистояти деформаціям та зберігає прозорість, рекордну теплопровідність та низьку теплоємність.



Тому графен поступово завоював популярність і в електроніці. Він вважається ідеальним кандидатом для використання в нижній електроніці з урахуванням електронних особливостей та механічних властивостей графену. І, як з'ясувалося, може бути добрим матеріалом для різдвяних прикрас. На своїй ялинці данські фізики продемонстрували можливість контролювати якість графенової плівки під час її перенесення з мідного шару, що заважало масштабувати графенове електронне виробництво.



Яку ялинку вирощували фізики?



Ялинка завтовшки один атом і висотою 14 сантиметрів була вирізана з 10-метрового рулону графену, вирощеного на мідній плівці. На підкладку графен потрапляє з газоподібного стану за температури понад тисячу градусів Цельсія — буквально утворює наліт. І якщо цей процес вже досить налагоджений в лабораторіях, то відділення графенового шару, що утворився, від міді є завданням складнішим.



Основна проблема перенесення графену на потрібну вам підкладку – отримати відносно чистий графен без органічних забруднень, що залишаються на поверхні після хімічних обробок або структурних дефектів, що впливають на рухливість носіїв заряду у графені. І активний контроль цього перенесення допоміг би одразу здійснювати контроль якості та прискорювати виробництво.



З цією метою дослідники вирішили використати терагерцеве випромінювання, а точніше – взаємодію графену з ним. Залежно від того, як плівка поглинатиме це випромінювання, з'явиться можливість отримати зображення електричних властивостей плівки прямо під час процесу перенесення, а за ним і дані про якість отриманого шару. Метод був затверджений як перший офіційний міжнародний стандарт виміру якості графену.



Враховуючи всі незвичайні якості графену, не дивно, що більшість новин, пов'язаних із надпровідністю чи новітньою електронікою, часто згадують саме графен. Його фізики люблять нашаровуватись у «сендвічі» і закручувати під «магічним кутом», щоб шукати нові властивості — наприклад, викликати надпровідність і навіть керувати нею. А також графен виявився чудовим засобом для збереження художніх цінностей від вологи та сонячного випромінювання.