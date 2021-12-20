У чому полягає генетична таємниця нічного зору?

20:57 06 грудень Київ, Україна

Унікальна ознака хребетних тварин – це сітківка на внутрішньому боці ока. Несподівано, але чутлива частина фоторецепторів розташована за сітківкою. Отже, спочатку світло має пройти через нервову тканину, і вже потім його сприймає око.

Особлива ДНК-організація могла б покращувати здатність бачити у активних уночі ссавців. Вчені з Інституту молекулярної клітинної біології та генетики імені Макса Планка у Дрездені нещодавно продемонстрували, що у мишей оптична якість сітківки зростає протягом першого місяця життя. Це призводить до покращеної візуальної чутливості за складних умов освітлення. Таке покращення стає можливим завдяки компактній організації генетичного матеріалу у клітинних ядрах фоторецепторів (паличок).



Сітківка, може, найдивовижніша частина ока хребетних тварин. Цей чутливий до світла шар тканини встеляє задню частину очного яблука і служить поверхнею для проєкцій картинок, які відтворює лінза. Сітківка товщиною від 130 до 500 мікрометрів, що відповідає товщині декількох листків паперу, і складається з п'яти шарів нервової тканини. Враховуючи, що чутлива частина фоторецепторів розташована позаду сітківки, світло повинне проникати через цю товсту нервову тканину, перш ніж досягне фоторецепторів.



Вже довгий час вчені підозрюють, що певна компактна структура ДНК у клітинному ядрі фоторецепторів-паличок покращує здатність активних уночі тварин бачити у темряві, але досі залишалося незрозумілим, як нічне бачення користується цією організацією генетичного матеріалу.

Вчені на чолі з керівником групи Морісом Крейсінгом (Moritz Kreysing) з Інституту молекулярної клітинної біології та генетики імені Макса Планка спільно з колегами з Технічного університету Дрездена і Біоцентра при Мюнхенському університеті Людвіга-Максимиліана хотіли з'ясувати, як це впливає на прозорість сітківки. У цьому випадку прозорість означає, що кожна клітина-паличка розсіює менше світла і тому залишається прозорішою.



Особливо вчені зосередилися на функціях ДНК-ущільнення в клітинах фоторецепторів-паличок і на тому, чи буде зміна оптичних здібностей сітківки достатньою, щоб покращити здатність мишей бачити при поганому освітленні.



Каушикарам Субраманіан (Kaushikaram Subramanian), провідний автор дослідження, пояснив: «У дослідженні на мишах ми з'ясували, що оптична якість сітківки зростає протягом першого місяця після народження. Тут відбувається подвійне поліпшення прозорості сітківки, що обумовлено компактною організацією генетичного матеріалу в клітинному ядрі. За допомогою поведінкових тестів при місячному освітленні ми також продемонстрували, що миші з цією генетичною адаптацією можуть бачити при поганому світлі краще за мишей, у яких цієї структури немає». Так, миші могли в 10 разів краще розпізнавати рухи та сприймати контрасти при слабкому світлі.



Дослідження не лише пояснило функції цієї незвичайної ДНК-організації у сітківці. В цілому воно демонструє, що чіткість картинки залежить не тільки від лінзи зображення, що проєктує, але і від чутливості оптичної якості сітківки.



Моріс Крейсінг, член Центру системної біології в Дрездені, резюмує: «Наше дослідження показує, що методи генетики можуть стати в нагоді для того, щоб змінювати оптичні ознаки клітин та тканин. Було б цікаво побачити, чи можна генетику застосувати для поліпшення прозорості клітин та тканин, що дуже знадобилося б у біологічній мікроскопії живих тканин».