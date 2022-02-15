У бразильських річках оселилися трансгенні флуоресцентні рибки

18:46 15 лютий Київ, Україна

Генетично модифікованих акваріумних рибок даніо-реріо виявили у річках Бразилії. Вивчення цих червоних та зелених флуоресцентних риб у природних середовищах показує, що вони харчуються різноманітною доступною їжею та репродуктивно активні протягом більшої частини року. Це показує, що трансгенні даніо-реріо мають потенціал загрожувати місцевим водним видам, полюючи на них та конкуруючи з ними за ресурси, пишуть бразильські вчені в журналі Studies on Neotropical Fauna and Environment.



Як акваріумні рибки потрапляють у чужорідні їм природні води?



Акваріумістика - цікаве та захоплююче заняття, але, як і до всього, до нього потрібно підходити усвідомлено. Це убереже від таких негативних наслідків, як зараження тропічною інфекцією з акваріума та заподіяння шкоди місцевому біорізноманіттю. Нарешті, дослідження вказують, що акваріумістика є основною причиною поширення близько третини найнебезпечніших водних інвазійних видів – чужорідних для конкретної екосистеми видів, що загрожують її біорізноманіттю. В основному проблема полягає в тому, що безрозсудні власники акваріумів або залучені в аквакультуру люди випускають або допускають попадання в природні водоймища рибок, які не властиві тій місцевості.. І хоча найчастіше такі тварини не здатні довго виживати і давати потомство в нових умовах, іноді вони пристосовуються та можуть загрожувати місцевим видам, на яких полюють чи конкурують за ресурси. Деякі їх встигли утворити стійкі популяції на чужині, наприклад данио-рерио ( Danio rerio) дикого типу у прісних водах Бразилії, які природно населяють Південну Азію. Екосистеми Бразилії характеризуються значним біорізноманіттям і вразливістю, тому група дослідників із Федерального університету Сан-Жуан-дел-Рей та Федерального університету Сержіпі вирішила досліджувати більш детальне розселення даніо-реріо у місцевих водах.



Що нового хотіли дізнатися про рибки?



В останні роки в Бразилії почали помічати не лише звичайні даніо-реріо дикого типу, але й генетично модифіковані.. Йдеться про яскраві кольорові рибки, в чий геном був внесений ген флуоресцентного білка, завдяки чому світяться в синьому і ультрафіолетовому світлі синім, зеленим, червоним, фіолетовим або іншим кольором. Попередні експерименти показували, що певні лінії даніо-реріо, такі як зелені, гірше виживають та розмножуються у природних водах, ніж дикого типу, але автори нової роботи захотіли перевірити це припущення.



Вивчення проводили в регіоні басейну річки Параїба-ду-Сул, найбільш схильного до впливу людської діяльності в Бразилії. Вчені зосередилися на п'яти невеликих, повільних річках басейну, що перетинають вкрай багатий на різноманітність видів дощовий Атлантичний ліс. Кожна з них розташована лише за кілька метрів від ставок найбільшого в країні центру аквакультури, де розводять понад 250 видів риб, зокрема генетично модифікованих даніо-реріо. Причому ставки не оснащені захистом від проникнення їх рибок у природні води.



Протягом 2015-2018 років кожні два місяці з лютого по грудень дослідники проводили обстеження річок на предмет виявлення у них трансгенних рибок, які визначали за яскравим, нетиповим для дикого типу забарвленням. За цей час вченим вдалося відловити з усіх річок 119 дорослих даніо-реріо червоного та зеленого кольору.. Спійманих тварин умертвили, віднесли до лабораторії та докладно досліджували. Увага звертали на вміст травної системи, щоб досліджувати, чим рибки харчуються, а також параметри тіла та статевих органів, зокрема результати їх мікроскопічного вивчення, щоб оцінити зрілість та стадію репродуктивного циклу тварин.



Як поживають модифіковані даніореріо в природі Бразилії?



Модифіковані даніо-реріо успішно пристосувалися до річок місцевими видами. Переважно в їхньому шлунку знаходилися залишки місцевих комах, але вони доповнювалися рослинами, зокрема, водоростями і зоопланктоном.. Таким чином, рибки невибагливі, тому можуть виживати на різних доступних харчових ресурсах. Це викликає занепокоєння, оскільки вказує, що даніо-реріо можуть загрожувати місцевим популяціям безхребетних, що знаходяться в основі харчових ланцюгів, що тягне за собою ризик для всієї екосистеми.



Крім того, що трансгенні даніореріо, схоже, успішно виживають при попаданні до річок, вони потенційно здатні розмножуватися. Переважно розподіл статей становив 1:1, що свідчить про добре збалансовану популяцію, здатну себе підтримувати, хоча в деяких локаціях самки істотно переважали. До того ж, у всіх досліджених річках рибки були статево активними протягом 8-12 місяців на рік із піком у дощові сезони, коли у річках піднімався рівень води. Що важливо, дані вказують на раннє настання статевої зрілості у генно-модифікованих даніо-реріо. Якщо зазвичай цей вид досягає зрілості при стандартній довжині тіла в середньому 2,4-3,5 сантиметра, то у кольорових даніо-реріо в Бразилії – при досягненні менше 1,8-2,2 сантиметра.. Це може бути пристосуванням для підвищення репродуктивного успіху рибок, які конкурують за ресурси з місцевими видами.



Оскільки зараз не було виявлено мальків генетично модифікованих даніореріо у Бразильських річках, через що не можна впевнено говорити про самовідтворюваність їхніх популяцій, автори припускають, що тварини перебувають на ранній стадії біологічної інвазії. Тому вони рекомендують проводити просвітницьку та інформаційну діяльність з громадськістю щодо важливості недопущення попадання в природні екосистеми чужорідних видів, особливо трансгенних, які можуть поширити свої трансгени на природні популяції, що загрожуватиме їх виживанню. Дослідження є другим науково задокументованим випадком інтродукції трансгенних видів у природні екосистеми і необхідно провести подальше вивчення впливу цих тварин на місцеві екосистеми.