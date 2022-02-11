Збільшення тривалості сну сприяє схуднення - дослідження

20:58 11 лютий Київ, Україна

Дослідження американських учених показало, що збільшення тривалості сну призводить до дефіциту калорій та сприяє схуднення у людей із зайвою вагою.





Чому це важливо?

Нещодавно створені моделі глобального динамічного прогнозування свідчать, що стійке збільшення споживання людиною енергії навіть на 100 кілокалорій на день призводить до збільшення ваги приблизно на 4,5 кілограми за три роки. Одним із факторів ризику збільшення ваги є регулярний Учасники, які спали довше трохи більше години протягом двох тижнів, не лише знизили вагу тіла, а й повідомили про покращення самопочуття, зокрема про приплив сил та піднесення настрою. Тому дотримання нормальної гігієни сну може стати ефективним способом профілактики ожиріння та лягти в основу розробки програм схуднення, зазначають автори статті JAMA Internal Medicine.Нещодавно створені моделі глобального динамічного прогнозування свідчать, що стійке збільшення споживання людиною енергії навіть на 100 кілокалорій на день призводить до збільшення ваги приблизно на 4,5 кілограми за три роки. Одним із факторів ризику збільшення ваги є регулярний сон менше семи годин на добу. Короткострокові експериментальні лабораторні дослідження показали, що обмеження сну у порівняно здорових людей пов'язане зі збільшенням споживання енергії в середньому на 250–350 кілокалорій на добу із мінімальними змінами витрат енергії.

Іншими словами, у недосипаючих вчені фіксували профіцит кілокалорій (позитивний енергетичний баланс), що супроводжувалося збільшенням маси тіла. Так, епідемія ожиріння, схоже, збігається із закономірністю зменшення тривалості сну, що спостерігається у суспільстві за останні десятиліття. Однак досі залишалося невідомим, чи продовження сну може бути ефективною стратегією для запобігання або усунення ожиріння. Вивчити це питання вирішили вчені з університету Чикаго і Вісконсінського університету в Медісоні.



Як досліджували вплив тривалості сну на енергетичний баланс людей?

Для визначення впливу продовження тривалості сну на енергетичний баланс та масу тіла за умов реального життя було проведено рандомізоване клінічне дослідження. Учасниками стали 80 дорослих чоловіків та жінок (від 21 до 40 років) з індексом маси тіла 25,0–29,9 (запобігання чи гладкість) та типовою тривалістю сну менше 6,5 годин на добу. Після двотижневого звичайного режиму сну на початковому етапі дослідження їх випадково розділили на дві групи. У першій учасники мали подовжений до 8,5 години на добу сон, а у другій, контрольній — спали, як і раніше.. Обидві групи були проінструктовані за дотриманням їх щоденної рутинної діяльності вдома без будь-якого втручання в дієту або збільшення фізичної активності протягом наступних двох тижнів.



У ході дослідження вчені вивчали зміну співвідношення показників споживання та витрат енергії організмом людини порівняно з вихідним рівнем, що оцінюється за морфометричними показниками та швидкістю метаболізму.

Проміжні результати дослідження учасникам не повідомлялися для мінімізації потенційного на психоемоційний стан останніх.



Результати дослідження

Дослідження показало, що ті, хто був виділений до групи з подовженою тривалістю сну, в середньому спали на 1,2 години на добу довше. Це супроводжувалося зменшенням добового споживання енергії приблизно на 270 кілокалорій, порівнюючи з контрольною групою. У той же час загальні витрати енергії істотно не відрізнялися серед учасників обох груп. Таким чином, зміна тривалості сну назад корелювала зі зміною споживання енергії, що призвело до виникнення негативного енергетичного балансу, а отже, дефіциту калорій, у учасників з подовженою тривалістю сну. Завдяки цьому за двотижневий період їм вдалося схуднути в середньому на 500 грамів, тоді як маса тіла учасників контрольної групи зросла майже на 400 грамів.. Крім того, учасники групи з подовженою тривалістю сну за суб'єктивними оцінками загалом почувалися більш ніж на 16 відсотків щасливішими.



Згідно з моделлю динамічного прогнозування Холла, зниження споживання енергії приблизно на 270 кілокалорій на добу, зафіксоване після незначного подовження сну, передбачало б втрату приблизно 12 кілограмів ваги за три роки. Однак, щоб з'ясувати, чи продовження сну може бути ефективною стратегією для усунення ожиріння на рівні популяції, необхідно проводити подібні дослідження протягом більш тривалого часу. Автори також зазначають, що одночасно зі здоровим харчуванням та регулярною фізичною активністю, здорові звички сну повинні пропагуватися у публічних повідомленнях для зменшення ризику ожиріння та супутніх захворювань.

Короткий сон пов'язаний не тільки з зайвою вагою, але й іншими серйозними патологіями. Раніше ми писали, що у людей, які в середньому віці спали менше ніж сім годин на добу, помітили більш високий ризик розвитку деменції в старості.