Успіхи експериментів DAMA щодо пошуку темної матерії складно повторити знову, - експерти

11:58 15 листопад Київ, Україна

Експеримент із пошуку темної матерії COSINE-100 у південнокорейській лабораторії не зміг повторити успіх аналогічного експерименту DAMA. Аналогічно італійським колегам вони використовували йодид натрію, щоб зафіксувати масивні частинки, вимпи, що слабко взаємодіють, але так і не побачили жодного сигналу за 1 рік і 7 місяців роботи. Експеримент продовжує роботу, щоб перевірити побачені DAMA річні модуляції сигналу, повідомляють дослідники у Science Advances.



Навіщо шукають чорну матерію?



Астрономічні спостереження продовжують вказувати на те, що Всесвіт складається в основному з так званої темної матерії. Темною у значенні невідомої, адже вона не фіксується ні в радіохвилях, ні в оптичному, рентгенівському, ні в якомусь іншому випромінюванні, але поведінка «видимої» частини Всесвіту — планет, зірок, галактик — вказує, що на неї гравітаційно впливає щось ще. І на роль частинок, із яких складається чорна матерія, фізики пропонують кілька кандидатів, пошуками яких займається велика кількість лабораторій.



Одними з таких частинок є слабкі масивні частинки - вимпи. Вимпи теоретично в десятки або навіть у сотню разів більше маси протона (масивні) і майже не проявляють себе при взаємодії зі звичайною речовиною (слабовзаємодіючі). Більше про кандидатів на фундаментальні частки-носії темної матерії nauka.ua розповідала у картках «Що таке темна матерія та темна енергія?».



Теорія передбачає, що вимпи утворюють величезну хмару навколо кожної галактики, у тому числі й навколо нашого Чумацького Шляху, а тому ми обов'язково проходимо крізь цю хмару і здатні відчути зустрічний «вимповий вітер». Однак, незважаючи на узгоджені зусилля багатьох колаборацій, досі жодних переконливих свідчень вимпів знайти не вдалося. Окрім команди італійського експерименту DAMA.



Що побачили італійці?



Дослідники DAMA використовують інший підхід, щоб спробувати виявити темну матерію, ніж більшість експериментів. У той час як інші налаштування шукають частинки темної матерії або у зіткненнях, або у змінах фонового сигналу, DAMA шукала річні зміни сигналів своїх детекторів у підземній лабораторії Гран-Сассо в Італії. На їхню думку, річні зміни сигналу свідчать про зустрічі з «вимповим вітром», коли Земля займе найкращу для цього позицію, а саме у червні. Тобто якщо червневих сигналів буде більше тих, що зафіксують у грудні, це буде свідченням вимпів.



Отже, понад 20 років із 1990-х вони приносили і позитивні результати, підвищуючи статистичну точність та покращуючи чутливість детекторів. Новий більший детектор DAMA/LIBRA продовжив фіксувати сигнали, а до 2018 року вчені досягли статистичної точності свого результату до 13 сигми. Втім, як і величезна кількість критики з боку інших колаборацій.



Що не так з їхнім експериментом?



Фізики не сумніваються, що в італійській печері дійсно фіксують сигнали, проте вони вважають, що їх можуть неправильно інтерпретувати. Річ в тому, що з початку роботи DAMA публікували лише остаточні річні результати, не надаючи жодних проміжних, у тому числі й умов експерименту. Тому деякі вчені вважають, що їхній успіх може бути похибкою через вплив гелію на фотопомножувач.



Інші експерименти, які шукають вимпи, такі як XENON1T в Італії та XMASS-I у Японії, так і не змогли їх знайти, хоча показували хорошу точність. І навіть повна копія італійського сенсора — досвід у підземній лабораторії Канфранк глибоко під Піренеями на півночі Іспанії із сенсором ANAIS, за три роки так і не відтворив результатів DAMA/LIBRA. ANAIS також використовував детектор на основі йодиду натрію, але при цьому використав інший підхід до аналізу даних. Детальніше про нього ми розповідали в новині щодо результатів його роботи.



Ще одним експериментом, який намагається повністю відтворити умови DAMA/LIBRA, є південнокорейський COSINE-100 у підземній лабораторії Яньян на глибині 700 метрів, результати роботи якого за 1,7 року опублікували.



Що знайшов досвід?



Експеримент складається із восьми низькофонових кристалів йодиду натрію, легованих талієм. Кожен кристал пов'язаний із двома фотоелектронними помножувачами. Вся мішень знаходиться в 2200 літрах рідкого сцинтилятора, який допоможе побачити сигнали, що виникають усередині або зовні кристалів. Фонове забруднення ділиться на чотири категорії: внутрішнє забруднення, поверхневе забруднення, зовнішні джерела та космічні промені. Рідкий сцинтилятор оточений міддю, свинцем та пластиковими сцинтиляторами для зменшення фонового внеску від зовнішнього випромінювання, а також маркування та придушення подій, пов'язаних із мюонами космічних променів.



Вчені представили результати за період з 21 жовтня 2016 року по 18 липня 2018 року. Ефективність відбору подій оцінюється за допомогою набору калібрувальних даних. Події класифікуються відповідно до їхньої енергії: від 1 до 70 кілоелектронвольт — низькоенергетичні та від 70 до 3000 кілоелектронвольт — високоенергетичні. Для інтерпретації даних DAMA/LIBRA та порівняння з даними COSINE-100 вчені використовують найбільш відповідні значення ефективної взаємодії вимпів з нейтронами та протонами.



Покращені вимоги до відбору подій, точніше розуміння фону детектора та використання більшого набору даних, які значно підвищили чутливість COSINE-100, показали, що не було сигналу, що відповідає взаємодії з темною матерією. Результати цього аналізу з накопиченими за 1,7 року даними накладають нові обмеження на пошук темної матерії, проте для однозначного висновку вчені планують продовжити експеримент, щоб порівняти дані річної модуляції DAMA/LIBRA з COSINE-100 за кілька років.