Універсальні властивості язика кішки - відкриття вчених

Усі неодноразово бачили, як «вмиваються» кішки, ретельно вилизуючи свою шерсть. Вчені підрахували, що за таким гігієнічним заняттям кішка проводить четверту частину свого часу, не рахуючи сон. Примітно, що для таких процедур кішки мають універсальний інструмент — язик.

Язик кішки має дивовижну будову. Ті 290 крихітних сосочків, якими покритий язик тварини, схожі на крихітні гачки і на вигляд і твердість нагадують кігтики. Кожен із цих сосочків має жолобок, який наповнюється слиною щоразу, коли кішка прибирає язик назад у рот. Під час вилизування, хутро кішки розсувається цими сосочками, і слина зволожує шкіру.

Щодня з котячого язика на шкіру та шерсть потрапляє до 48 мілілітрів слини. Як виявилося, слина кішки має відмінну очисну властивість, що розчиняє будь-який бруд. У спеку, випаровуючись зі шкіри, слина охолоджує шкіру. Для кішки, що має безліч потових залоз, таке охолодження є своєрідним кондиціонером.

За допомогою язика кішка може розчесати сплутане волосся, що збивається в ковтуни. Крім усього, не знайти ніжнішого та більш ефективного масажера, ніж той, яким користуються кішки для догляду за своєю шкірою – їхнього вмілого язичка!

Будова котячого язика наштовхнула вчених на ідею створення універсальної моделі щітки. Така щітка перевершує будь-яку гребінець: вона не вимагає особливих зусиль при розчісуванні, набагато легше чиститься, а головне - легко розплутує ковтуни. Надалі, враховуючи будову котячого язика, вчені зможуть удосконалити спосіб очищення ворсистих поверхонь. Принцип роботи язика кішки буде використаний для нанесення лікувальних кремів та лосьйонів на шкіру, покриту волоссям або шерстю.