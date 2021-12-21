Поліпшити умови життя лабораторних щурів допомогли власники домашніх гризунів

10:34 21 грудень Київ, Україна

Британські дослідники провели опитування серед власників домашніх щурів, щоб з'ясувати, як краще оцінити та забезпечити "побут" лабораторних щурів. Так вони виявили, що домашні гризуни схильні демонструвати широкий репертуар поведінки, багато з яких лабораторні умови унеможливлюють. В той самий час деякі види поведінки можна використовувати як індикатори гарної соціальної адаптації щурів, наприклад, частоту копання, стрибання та скреготання зубами. Завдяки опитуванню вчені вперше описали новий тип поведінки у щурів, про що йдеться у статті журналу Applied Animal Behaviour Science.



Чому вчені подумали про піддослідних щурів?



Життя лабораторних щурів, які є одними з найпопулярніших тварин у дослідженнях, зазвичай не можна назвати безтурботним. Але водночас буде неправдою говорити, що вченим байдужа адаптація своїх підопічних. Згідно з міжнародними рекомендаціями проведення дослідів на тваринах, випробуваним повинні бути забезпечені гідні умови утримання та максимально можливе зменшення дискомфорту під час маніпуляцій. Це зумовлено не лише потребою у гуманному ставленні до тварин, а й важливим впливом їхнього добробуту на результати дослідження. Погане самопочуття може суттєво змінювати поведінку та фізіологічні процеси в організмі тварин, що призведе до проблеми з надійністю та відтворюваністю результатів експериментів.



Поки майже всі вивчення, зосереджені на поліпшенні умов життя лабораторних щурів, засновані на експериментальних дослідженнях. Тим часом група вчених Брістольського університету припустила, що допомогти щурам у науці жити комфортнішим життям можуть власники домашніх щурів. Ці люди щодня залучені доглядати гризунів і ставлять за мету забезпечити найкращі умови улюбленцям, а також можуть поділитися особливостями поведінки, яку тварини в лабораторіях не демонструють або не помічають.



Як власники ділилися досвідом догляду за щурами?



Вчені створили онлайн-опитувальник, призначений для власників домашніх щурів. Він складався з 28 питань, які стосувалися якісних та кількісних даних про взаємодію власників з улюбленцями, поведінку тварин, особливості утримання, зокрема, описи іграшок та аксесуарів, наявність інших домашніх тварин, що потенційно загрожують щурам тощо. Серед питань були, наприклад, «Які предмети є в клітці вашої тварини?», «Як часто ви спостерігаєте за щуром приховування?», «Чи бувають інші ваші тварини в кімнаті з щуром?». Дослідники розповсюджували опитувальник соцмережами протягом трьох тижнів, залучаючи заповнити його повнолітніх мешканців Великобританії. Таким чином вони зібрали 677 повністю заповнених опитувальників, які стосуються інформації про 3893 щурів.



При аналізі результатів вчені спочатку перевірили, чи відображаються у відповідях учасників добре відомі явища щодо щурів, наприклад, вікові зміни поведінки. Так вони з'ясовували, чи взагалі можна довіряти опитуванню.



Що дало вченим опитування?



Опитування справді виявило особливості поведінки щурів, які вже раніше відомі вченим, і свідчать на користь валідності опитувальника. До них належать, наприклад, велика грайливість і схильність лазити по клітці у молодому віці.



Щури демонструють різноманітну поведінку, зокрема, лазіння по клітці, накопичення їжі, будівництво гнізда, підйом на задні лапи, копання, біг стрибками тощо. Результати вказують, що деякі з цих поведінок можуть бути індикатором добробуту тварин, оскільки по-різному виявляються залежно від умов утримання. Так, щури, які мали більш збагачене середовище (наприклад, велику клітку, багато іграшок, різні матеріали), більш наближене до природних умов, виявляли більше видів активності та частіше лазили, копали та будували гнізда. Це узгоджується з деякими попередніми дослідженнями, які показували, що самки лабораторних щурів, якщо є можливість, теж часто лазять по клітці та копають. Проте здебільшого випробуваних щурів тримають у малих клітках, де вони не можуть іноді навіть підвестися. На думку авторів, забезпечення щурів умовами, в яких вони зможуть проявити більший репертуар природної поведінки (наприклад, великі клітини зі збагаченим середовищем або хоча б просторі місця для ігор, де вони зможуть проводити щодня кілька годин), покращить їхнє життя.



На користь цього свідчить і те, що наявність домашніх тварин, що контактують з щурами, викликало в останніх стрес, який, серед іншого, проявлявся зменшенням поведінкового розмаїття. У таких умовах вони тим рідше копали, скреготали зубами, стрибали і грайливо притискали один одного до землі, чим більшого впливу потенційного хижака зазнавали. Вчені вважають, що недолік поведінки такого типу можна вважати індикатором стресу у щурів, у тому числі лабораторних. Крім цього, завдяки опитуванню вчені вперше описали у щурів ще одну поведінку, яку власники пов'язують із задоволеністю гризунів — швидке випинання та втягування очей, що часто відбувається під час скреготу зубами. На основі її можна було б оцінювати добробут гризунів, що живуть у дуже малих клітках, тому дуже обмежені у поведінці.



У той самий час автори усвідомлюють, що й дослідження виявляє лише кореляції, але не причинно-наслідкові зв'язки. Вони зазначають, що необхідно провести такі вивчення та експерименти, які дозволять ретельно оцінити обґрунтованість пропонованих ними показників добробуту щурів.