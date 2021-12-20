Українські лікарі вперше "заморозили" серце живому пацієнту

17:37 14 грудень Київ, Україна

Потрапивши в серце хлопчика Кая, крижинка змінила його життя. Це лише казка. Але рано чи пізно будь-яка казка стає дійсністю. Тепер і про крижинку в серці можна говорити з впевненістю в реальному впливі холоду на серце людини. Тільки в нашому випадку мороз змінив серце і саме життя людини на краще, подарувавши йому здоров'я.

Як розповів сьогодні, 14 грудня, в.о. гендиректора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук, львівські кардіохірурги вперше провели процедуру із заморожування серця пацієнта, який страждає на миготливу аритмію.

"Льодовиковий період" у кардіохірургії Львова! Наші лікарі вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати миготливу аритмію", - написав Самчук.

Першою людиною, серце якої зазнало «заморозки», став 62-річний житель Львова, який страждав на хворобу серця з 2018 року. У чоловіка була видалена одна нирка, через що він не міг приймати кроворозріджувальні лікарські препарати. Напередодні операції його стан був вкрай важким, напади, що почастішали протягом доби, загрожували інсультом.

Чоловікові провели нове оперативне втручання методом "кріоабляції". Таку ж процедуру провели ще двом хворим. У ході процедури у серце хворого вводиться рідкий азот, температура якого – 60 градусів. Така речовина практично «виморожує» уражені ділянки серця.

Уточнимо, що миготлива аритмія найчастіше призводить до ішемічних інсультів. Під час цього захворювання серце скорочується не 50-60, а 400-500 разів на хвилину, при цьому ризик появи тромбів збільшується вп'ятеро.

За словами Олега Самчука, на сьогодні в Україні живе близько 800 тисяч хворих з таким видом аритмії. І якщо раніше єдиним порятунком для них був постійний прийом ліків, що розріджують кров, то тепер новий метод із заморозкою подарував їм 90% надії на повне одужання. Залишається сподіватися, що подібний передовий досвід у лікуванні захворювань серця найближчим часом буде взятий на озброєння й іншими клініками країни, щоб якнайбільше українців змогли отримати гідне лікування у себе на батьківщині, а не їхати на уклін до іноземних лікарів.