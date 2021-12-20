Українські вчені виявили 11 різновидів штаму «Дельта»

Керуючись отриманим від Ради нацбезпеки та оборони України завданням, вчені Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ) провели глибоке вивчення штаму коронавірусу Дельта, який переважає зараз у країні. В результаті виконаної роботи було виявлено 11 різних варіацій цього штаму.

За словами мікробіологів, лише у 60% випадків було виявлено початковий варіант Дельти B.1.617.2, який було завезено з Індії. У решті 40% проб були присутні десять різних підвидів штаму Дельта, походження яких пов'язують із США, Великобританією, країнами Європи та Африки.

Для дослідження було зібрано зразки з 10 різних регіонів України, від західних до східних, з півночі до півдня. Збором досліджуваного матеріалу займався Центр громадського здоров'я МОЗ. Усього досліджували 75 зразків коронавірусу.

Примітно, що ще у червні-серпні 2021 р. у половині випадків зустрічався так званий британський штам Альфа. Індійський Дельта лише починав поширюватися.

Характерною особливістю штаму Дельта, як пояснили вчені, стала здатність змінювати ті ділянки вірусу, які впливають на швидкість його розмноження та на імунітет людини. Віруси, що мутували, дуже швидко і часто безсимптомно поширюються.

«Наявні вакцини працюють проти цих штамів, – стверджує директор ІМБГ академік Михайло Тукало. – Закликаю всіх якнайшвидше вакцинуватися».

Хочеться зазначити, що лише в Україні проводяться дослідження мутацій коронавірусу із застосуванням методу секвенування або послідовного вивчення окремих ділянок ДНК.