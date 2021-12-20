Видалення катаракти зменшує ризик деменції - дослідження

19:16 07 грудень Київ, Україна

Дослідження американських учених свідчить, що лікування катаракти заміною кришталика пов'язане із зменшенням ризику деменції. Пацієнти з катарактою, що пройшли оперативне лікування, мають у середньому на 29 відсотків менший ризик деменції, порівняно з тими, хто не пройшов операцію. Ймовірно, причина полягає у покращенні зору після втручання, йдеться у статті JAMA Internal Medicine.



До чого катаракта до деменції?

В цей час старіння супроводжується погіршенням якості життя та збільшенням ризику розвитку низки патологічних станів. Серед таких поширені деменція та порушення зору, які найчастіше вражають людей віком понад 65 років. Який зв'язок між цими двома станами, крім віку, абсолютно незрозумілий. Декілька досліджень вказували, що корекція зору, зокрема, оперативне лікування найбільш поширеної причини сліпоти — катаракти, може покращувати когнітивні здібності у людей похилого віку та зменшувати ризик деменції. Однак інші дослідження такого зв'язку між корекцією зору та когнітивною функцією не виявили. Потрібно більше якісних досліджень, щоб зрозуміти, де правда. Внести більше ясності у питання спробували вчені Вашингтонського університету, Шведського медичного центру та Вашингтонського дослідницького інституту здоров'я Кайзер Перманенте.



Яким було дослідження цього разу?

Вчені виходили з припущення, що люди похилого віку, які пройшли видалення катаракти у вигляді заміщення кришталика, мають менший ризик деменції в порівнянні з людьми, які не проходили такої операції або проходили втручання, яке не відновлює зір, наприклад, лікування глаукоми, спрямоване на зниження внутрішньоочного тиску.

Автори аналізували інформацію про людей старше 65 років, які взяли участь у дослідженні деменції, яке почалося ще у 1994 році і продовжується досі. До початку дослідження жоден учасник не мав діагностованої деменції, але спостереження з проведенням когнітивних тестувань та фізичного обстеження кожні два роки, щоб вчасно виявити розлад. У цій роботі вчені зосередилися лише на 5546 учасниках, які отримали діагноз катаракта або глаукома до настання деменції. Вчені порівнювали, чи частота деменції пов'язана з очною хворобою або її лікуванням.



Як дослідження пов'язало хвороби очей та деменцію?

У середньому, за учасниками спостерігали протягом 7,8 року, протягом яких деменція розвинулася у 853 з них, а катаракту діагностували у 67 відсотків. При цьому вчені виявили асоціацію між очним та когнітивним порушенням. Так, люди, які пройшли операцію із заміщення кришталика, мали в середньому на 29 відсотків нижчий ризик деменції порівняно з тими, хто операцію не пройшов. Найбільш очевидним зниження ризику було у перші п'ять років після проведення операції. Відмінність між групами збереглася навіть після врахування таких факторів як освіта, стать, раса, генетична схильність до хвороби Альцгеймера та шкідливі звички. У той самий час діагноз глаукома поставили 728 учасникам, але серед цієї групи вчені не виявили зв'язку між лікуванням очного захворювання та ризиком деменції.



Дослідники схильні пояснювати зв'язок між лікуванням катаракти та зниженням ризику деменції впливом корекції зору. Можливо, це тому, що погіршення зору призводить до психологічного дискомфорту та ускладнює взаємодію з іншими, зменшує бажання здійснювати фізичну активність та обмежує сенсорну стимуляцію – все це фактори, пов'язані з погіршенням когнітивних здібностей та деменції. У той самий час відновлення зору дозволяє усунути чи зменшити вплив. Інше пояснення полягає в тому, що із заміною кришталика чутливі до світла клітини сітківки піддаються впливу більшої кількості світла синього спектра, що раніше вже пов'язували з когнітивними функціями, добовими ритмами та хворобою Альцгеймера.