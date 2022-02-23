Вченим вперше вдалося досліджувати активність мозку людини під час смерті

20:59 22 лютий Київ, Україна

Міжнародна група дослідників вперше описала, що відбувається з електричною активністю мозку під час смерті людини. Електроенцефалографія літнього пацієнта показала, що після зупинки серця мозок активізується так само, як під час глибокого зосередження та спогадів. Ймовірно, цим можна пояснити деякі близькосмертні переживання, про які повідомляють люди, які побували на межі життя та смерті. Спостереження докладно описано у журналі Frontiers in Aging Neuroscience.



Чому близькі смертні переживання цікавлять вчених?

Що відчуває і переживає людина під час смерті – незбагненне явище. Але люди з досвідом клінічної смерті іноді повідомляють про те, що перед їхніми очима промайнуло все їхнє життя, або що вони бачили марення на кшталт світла в кінці тунелю або відчували себе надзвичайно легко і піднесено. Нейроучені довгий час намагаються з'ясувати, які фізіологічні процеси лежать в основі характерних близьких до смерті переживань.. Дослідити це питання дуже складно з огляду на те, що повноцінний експеримент з електроенцефалографією людини в момент смерті практично неможливо спланувати. Проте групі медиків та вчених із США, Канади, Естонії та Китаю вперше вдалося простежити за вмираючим людським мозком.



Як вдалося вивчити мозок під час смерті?

Можливість досліджувати активність мозку при смерті виникла внаслідок збігу обставин. 87-річний чоловік потрапив до відділення швидкої допомоги після падіння. Спочатку він був притомний, проте його стан швидко погіршився, тому йому провели комп'ютерну томографію. Обстеження показало, що у мозку чоловіки є гематоми в обох півкулях. Після цього було проведено операцію з видалення гематоми. Однак через дві доби стабільного стану у пацієнта з'явилися судоми та виражена слабкість правої половини тіла. Вирішили провести тривалу електроенцефалографію, щоб з'ясувати природу нападів. У процесі обстеження у пацієнта зареєстровано щонайменше 12 електрографічних нападів, за якими слідувало пригнічення активності. Незадовго після цього у чоловіка виникла тахікардія шлуночків, що завершилося зупинкою серця та дихання, внаслідок яких пацієнт помер.



Так, медики отримали можливість проаналізувати записи електроенцефалографа перед, а також під час та після смерті людини.



Що відбувалося із мозком під час смерті?

Приблизно через 30 секунд після зупинки серця та припинення поставки кисню в мозок, вчені помітили зростання електричної активності в діапазоні гамма-коливань, тоді як альфа, бета, тета та дельта коливання, навпаки, стали менш вираженими.. Гамма-коливання, що мають найвищу частоту, пов'язують з такими складними явищами, як когнітивні процеси, зокрема, мрії,

зосередження та спогади, та їх рівні збільшуються, наприклад, при медитації.

Подібну закономірність раніше спостерігали у дослідах на гризунах, у яких аналізували мозкову активність до та після зупинки серця.



Вчені припускають, що зареєстрована ними активність мозку може пояснити деякі близькосмертні переживання. Оскільки після зупинки серця відбувалася активізація мозку в діапазоні коливань, характерних для пригадування, можливо, що при смерті людина справді переживала повторно якісь ключові епізоди свого життя. Проте слід пам'ятати, що це перший випадок, коли вдалося докладно простежити за смертю мозку, тому узагальнених висновків робити рано. Не виключено, що характер мозкової активності був обумовлений ушкодженнями, які набув пацієнт.



Поки одні вчені вивчають, що відбувається під час ближніх переживань, інші намагаються пояснити біологічне призначення цього стану. І деякі припускають, що явище є захисною реакцією, видозміненою у людей формою танатозу — імітації смерті для спантеличення хижака.