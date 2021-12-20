Вченим вдалося імітувати імплантацію людського ембріона у стінку матки всередині пробірки

11:57 06 грудень Київ, Україна

Група дослідників з Австрії, Бельгії та Франції імітувала в лабораторних умовах імплантацію людського ембріона у стінку матки. Для цього вони виростили в лабораторії ембріони із зародкових стовбурових клітин у стадію бластоцисти та підсадили до вирощених у лабораторії тканин стінки матки людини – органоїдів ендометрію. Зародки, названі бластоїдами, успішно імплантувалися, відтворивши при цьому процеси, що відбуваються зі справжніми ембріонами в утробі. Дослідження опубліковано у журналі Nature.



Навіщо вирощувати аналоги природних ембріонів?



Вивчення перших етапів формування людини є важливим завданням, оскільки може удосконалити методи лікування безпліддя, технології штучного запліднення, а також допомогти у розробці нових безпечних контрацептивів. Сучасні гормональні контрацептиви мають високу ефективність, але в той самий час не позбавлені недоліків. Щоб вони діяли як слід, більшість із них необхідно приймати відповідально щодня, чого буває важко досягти. Але в деяких жінок препарати надають небажані побічні дії, а іншим взагалі протипоказані. Потенційно кращим варіантом є негормональні засоби, які достатньо приймати тільки в певний період, які націлені, наприклад, на перешкоджання імплантації ембріона в стінку матки, що відбувається приблизно через сім днів після запліднення на стадії бластоцисти.



Щоб зробити такі препарати ефективними та безпечними, слід розуміти процеси розвитку та імплантації ембріонів, а з цим у вчених є складнощі. Отримати для досліджень ембріони від жінок майже неможливо, оскільки на такому етапі про вагітність ще не знають. Іноді можна вивчати надмірні ембріони, що залишилися після екстракорпорального запліднення, проте саму імплантацію досліджувати складно, оскільки реалістично імітувати її в пробірці не вдається. Але вчені з Інституту молекулярної біотехнології Австрійської академії наук разом із колегами з Бельгії та Франції запропонували підхід до створення моделі розвитку та імплантації людської бластоцисти.



У чому підхід авторів нової роботи?



Дослідники вивчали стовбурові клітини внутрішньої клітинної маси людських зародків, що залишилися після екстракорпорального запліднення, і з дозволу батьків були передані на дослідження. Вчені спробували створити з цих клітин нові людські зародки, які б імітували стадію бластоцисти. Для цього стовбурові клітини помістили в лунки гідрогелевого матеріалу, де вони протягом доби утворили агрегати. Вчені додали до них коктейль із поживних речовин та хімічних стимулів, які покликані ініціювати диференціацію клітин – інгібітори сигнальних шляхів Hippo, TGF-β та ERK. Завдяки цьому на четверту добу 70 відсотків агрегатів стали морфологічно та молекулярно схожими на бластоцист людини.

Тобто вони являли собою сферу з одного шару клітин - трофектодерми (забезпечує імплантацію ембріона в стінку матки і формування плаценти) - із заповненою рідиною порожниною і внутрішнім скупченням клітин на одному боці, які нагадували клітини примітивної ентодерми, або гіпобласту, і примітивної ектодерми, або епібласту (з нього сформується тіло зародка). Такі моделі раннього етапу розвитку ембріонів вчені називають бластоїдами.

Далі вчені вирішили перевірити, чи вдасться імітувати процес імплантації бластоцистом у стінку матки. Для цього бластоїди помістили до органоїдів ендометрію - вирощених в лабораторії скупчень клітин, що нагадують тканину слизової оболонки матки, в яку вбудовується ембріон при імплантації.



Як вдалося зімітувати імплантацію ембріона в матку?



Досліди показали, що при обробці органоїдів ендометрію гормонами відповідно до того, як це відбувається в організмі жінки у сприйнятливий до імплантації ембріонний період, бластоїди успішно до них прикріплюються. При видаленні епібласту бластоїди більше не могли імплантуватися, що вказує на роль сигналів клітин для трофектодерми для успішного прикріплення зародка.



Через кілька днів після імплантації в органоїди бластоїди сформували трофобласт, який виробляв хоріонічний гонадотропін бета – гормон, за рівнем якого в крові жінки визначають наявність вагітності. Зареєструвати його вдалося навіть стандартними тестами на вагітність. Окремі клітини епібласту почали експресувати маркери, що вказують на можливий початок формування амніону – однієї із зародкових оболонок. Втім загалом організація епібласту в пізньому бластоїді (на тринадцятий день) не відповідала стадії розвитку.



Оскільки бластоїди можна сформувати і зі стовбурових клітин дорослих людей, описана технологія імітації імплантації бластоцисти може допомогти уникнути етичних суперечок щодо дослідів із клітинами людських ембріонів. Зокрема, зараз вони можуть застосовуватися для випробування негормональних контрацептивів, що перешкоджають імплантації ембріона. Надалі вченим необхідно буде зрозуміти, як зробити бластоїди, особливо їхній епібласт, більш подібним до реального зародка.



Вирощувати людські ембріони довше 14 днів до цього року було етично неприйнятним, оскільки на основі дослідів на тваринах вважалося, що після цього часу у ембріона починає формуватися нервова система, і він може відчувати біль від маніпуляцій. Але нещодавно вченим вдалося дослідити людський ембріон на третьому тижні розвитку, розібравши його на клітини, і вони не виявили у нього ознак утворення нервової системи на такому ранньому етапі.