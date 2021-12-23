Вчений ідентифікував нові вітаміни довголіття

20:57 22 грудень Київ, Україна

Американський вчений ідентифікував десять речовин, які сприяють здоровому старінню. Ці вітаміни можуть виявитися настільки важливими для людей похилого віку, як і звичайні вітаміни для загального виживання, кажуть вчені. Крім вже відомих «джерел молодості» – вітаміну D, магнію, селену та омега-3 ненасичених жирних кислот – до них відносяться чимало рослинних каротиноїдів, а також ерготіонеїн з грибів та два бактеріальні антиоксиданти.



Вітамінами вважають ті речовини, які наше тіло не здатне виробляти в достатній кількості самостійно, тому щоб вижити, ми повинні приймати їх з їжею.

«Близько 30 вітамінів та мінералів – це кофактори, необхідні для правильного обміну речовин, – пояснив Брюс Еймс (Bruce Ames) із Calico Labs у Сан-Франциско. – Їх виявили, оскільки брак цих речовин може спричинити складні наслідки для здоров'я».

Проте не тільки наше виживання залежить від вітамінів – вони можуть мати визначальне значення і для тривалості життя. Ці "вітаміни довголіття", як їх називає Еймс, зумовлюють правильне функціонування багатьох білків в організмі, а коли їх не вистачає, процеси старіння можуть прискорюватися.

"Певні порушення у функціонуванні протеїнів призводять до підвищеного ризику виникнення вікових недуг", - сказав Еймс.

До таких «вітамінів довголіття» відносяться відомі речовини, крім важливих короткочасних функцій в організмі, виконують ще й функцію довгострокового захисту клітин, спадкового матеріалу та тканин, протидіючи старінню. Серед них розсіяні елементи селену та магнію, а також вітамін D та омега-3 ненасичені жирні кислоти: докозагексаєнова кислота та ейкозапентаєнова кислота, які, серед іншого, повинні попереджати деменцію.



До цих вже відомих засобів Еймс пропонує віднести й інші десять речовин, які досі не належали до вітамінів, але в майбутньому можуть бути визнані "вітамінами довголіття".

"І ці сполуки здатні припиняти старіння" , - сказав учений.

Однією з нових речовин, які можна вважати «джерелом молодості», став ерготіонеїн (ergothionein, ESH), що міститься насамперед у грибах. Згідно з дослідженнями, він присутній практично у всіх типах людських клітин та тканин, граючи важливу роль антиоксиданту.

«Зміст ерготіонеїну в організмі після 80 років різко знижується, і навіть у людей з легкими когнітивними обмеженнями концентрація цієї речовини нижча за норму», – повідомив Еймс.

Крім того, ця сполука є визначальною для певних клітин у системі транспортування, а також може попереджати серцево-судинні захворювання.

"Вже довго підозрювали, що ерготіонеїн може виявитися справжнім вітаміном", - сказав учений.

Два інших вітаміни довголіття продукують бактерії, а в наш організм вони потрапляють через харчування чи власну кишкову флору.. Пірролохінолін-хінон (Pyrroloquinolin-Quinon (PQQ) та хеїн (Queuin)).

"PQQ важливий для здоров'я мітохондрій, і вже чимало разів про нього дискутували як про вітамін", - сказав Еймс.

Речовина діє як антиоксидант і протидіє типовому старінню скороченням мітохондріальної функції.



Хеїн відіграє важливу роль у синтезі біомолекул, зокрема амінокислоти тирозину та нейромедіатора серотоніну, а також у функції транспортної рибонуклеїнової кислоти у клітинах. Еволюційно дуже старе з'єднання бере участь у клітинному обміні речовин усіх евкаріотів. Еймс повідомив: у дослідах на мишах хеїн виявив себе ефективним проти розсіяного склерозу.



До цих трьох нових вітамінів довголіття з грибів та бактерій додається ще сім речовин – еліксирів молодості рослинного походження.. Всі вони належать до каротиноїдів, тобто до групи речовин, які вже тривалий час відомі як антиоксиданти.

«Існують вагомі докази того, що ці каротиноїди допомагають досягати оптимальної та здорової тривалості життя, – каже Еймс.. – Нестача таких речовин супроводжується когнітивними втратами, серцево-судинними недугами, різними формами раку, макулодистрофією, метаболічним синдромом, втратою слуху, пошкодженнями ДНК, запалення імунної системи».

На думку Еймса, всі десять речовин із деякими вже відомими важливими для виживання вітамінами відносяться до «вітамінів довголіття» – вони можуть бути визначальними для здорового життя.