Вчені з'ясували, за яких обставин ящірки відкидають хвіст. Відео

12:15 23 лютий Київ, Україна

Дослідники з ОАЕ та США запропонували своє бачення того, як хвіст ящірок відокремлюється від тіла при загрозі життю та при цьому не відкидається під час звичайної щоденної активності. Їхні досліди вказали на мікроструктуру м'язових волокон хвоста в місці відриву з наявністю мікроскопічних пористих грибоподібних структур, які сприяють від'єднанню хвоста тільки при його відгинанні убік під вольовим контролем тварини. Дослідження оприлюднено у журналі Science.



Що зацікавило вчених у відкиданні ящіркою хвоста?



Уміння ящірок відкидати хвіст за небезпеки є багатьом відомим фактом. Це процес, завдяки якому рептилія може рятуватися від хижака, залишаючи нападнику лише частинку хвоста, щоб відволікати його, поки вона тікає. Але незважаючи на те, що явище вже давно досліджується, все ще невідомо, який механізм забезпечує відкидання або автотомію хвоста. Попередні дослідження вказували, що хребет ящірок має слабкі зони, на самих хребцях або між ними, які дуже чутливі до перелому при їхньому зовнішньому пошкодженні, наприклад, схоплюванням хижаком, або внутрішньому, тобто стисненням м'язів хвоста самої ящірки. Це пояснює легкість та швидкість від'єднання хвоста, але не те, як він зберігає свою міцність у повсякденному житті. Тим не менш, коли йдеться про порятунок, то порятунок частини тіла є розумним рішенням, але коли загрози життю немає, то втрата важливого хвоста скоріше шкодить. Тому інженери та біологи з Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі та Університету Ферлі Дікінсона вирішили дослідити, що стоїть за механізмом автотомії хвоста ящірок.



Як вивчали ящірок?



Щоб розібратися в особливостях сполучення хвоста, вчені проаналізували будову трьох видів плазунів, яким властива автотомія: напівпалий жовто-зелений гекон (Hemidactylus flaviviridis), єгипетський тонкопалий геккон (Cyrtopodion scabrum) і бахромистий. Хвости рептилій після автотомії вчені докладно розглянули за допомогою технологій комп'ютерної мікротомографії та скануючої електронної мікроскопії, а також високошвидкісної зйомки процесу відкидання хвоста.



Що ж надає хвостам міцність та легкість відкидання одночасно?



Вже раніше вчені зауважували, що на місці відриву біля відкинутого хвоста стирчать вісім пучків м'язових волокон, розташованих по колу. На рані, що залишилися на тілі тварини, є вісім відповідних отворів або кишень, з яких м'язові пучки вийшли при автотомії. Було зрозуміло, що ця структура, схожа за принципом на вилку в розетці, відіграє роль у відкиданні хвоста. Але лише у новій роботі вдалося зрозуміти, яку саме. Мікрозображення вказали, що м'язові волокна в мікроскопічному масштабі покриті крихітними грибоподібними структурами, що мають нанорозмірні пори та іноді кульки. У той самий час на іншій частині хвоста, на тілі ящірки, у гладких кишенях знайшли відбитки шапочок цих утворень. Тобто два кінці хвоста в наномасштабі не скріплювалися міцно за типом замочка, а лише контактували поверхнями: верхівки грибоподібних структур на поверхні м'язових волокон стосувалися гладкої поверхні кишень, чого виявилося достатньо для адгезії. Вже раніше вчені зауважували, що на місці відриву біля відкинутого хвоста стирчать вісім пучків м'язових волокон, розташованих по колу. На рані, що залишилися на тілі тварини, є вісім відповідних отворів або кишень, з яких м'язові пучки вийшли при автотомії. Було зрозуміло, що ця структура, схожа за принципом на вилку в розетці, відіграє роль у відкиданні хвоста. Але лише у новій роботі вдалося зрозуміти, яку саме.Мікрозображення вказали, що м'язові волокна в мікроскопічному масштабі покриті крихітними грибоподібними структурами, що мають нанорозмірні пори та іноді кульки. У той самий час на іншій частині хвоста, на тілі ящірки, у гладких кишенях знайшли відбитки шапочок цих утворень. Тобто два кінці хвоста в наномасштабі не скріплювалися міцно за типом замочка, а лише контактували поверхнями: верхівки грибоподібних структур на поверхні м'язових волокон стосувалися гладкої поверхні кишень, чого виявилося достатньо для адгезії.



Щоб з'ясувати докладніше, як така мікроструктура сприяє зчепленню, вчені побудували модель хвоста ящірок із полідиметилсилоксану. Моделювання показало, що стабільності та гнучкості хвоста сприяють самі грибоподібні тіла, що розподіляють навантаження на велику площу, зокрема, проміжки між цими утвореннями та нанопори на їхній поверхні. Коли при звичайній активності плазуна в якомусь місці хвоста виникає мікротріщина, то порожнечі в мікроструктурі її зупиняють, розсіюючи енергію поширення тріщини і не даючи хвосту відірватися (автори пояснюють це механізмом Кука-Гордона). А в'язке внутрішнє середовище тканин сприяє утворенню рідинних містків між мікроскопічними утвореннями та поверхнею кишень, що ще більше посилює адгезію. Однак, коли ящірка самостійно хоче ампутувати хвіст при загрозі, вона згинає його в бік під кутом, при якому навантаження нерівномірно розподіляється, мікроструктура не може стримувати просування тріщини і завдяки цьому хвіст від'єднується від тіла. Це узгоджується з відеоспостереженням за геконом, яке показало, що простого тяжіння за хвоста недостатньо для його від'єднання, і автотомія відбувається лише після різкого гнуття. Тому якщо схопити тварину так близько до тіла, що вона не зможе зігнути хвіст, її відділення не відбувається.