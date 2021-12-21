Вчені з'ясували, чому з віком все важче контролювати свою вагу

19:42 20 грудень Київ, Україна

Дуже багатьом із віком стає все важче тримати себе у формі. Чим старшим ми стаємо, тим більша ймовірність того, що у нас з'являться зайві кілограми, причому навіть якщо ми і не почнемо більше їсти чи менше займатися спортом. Вчені з Каролінського інституту у Швеції виявили причину: вся справа в обміні ліпідів у жировій тканині, яка з роками починає знижуватися. Стаття з описом дослідження вийшла журналі Nature Medicine.



Вчені проаналізували зразки жирової тканини 54 чоловіків та жінок протягом 13-річного періоду. За цей час у всіх учасників дослідження, незалежно від того, набрали вони вагу чи ні, знизився темп обміну ліпідів. Ті добровольці, які не компенсували це споживанням меншої кількості калорій або підвищеною фізичною активністю, за цей період набрали в середньому 20% початкової маси тіла, повідомляють дослідники з Каролінського інституту спільно з колегами з Університету Упсали (Швеція) та Ліонського університету (Франція).. .



Вчені проаналізували темп обміну ліпідів у 41 жінки після баріатричної хірургії та простежили, як темп обміну ліпідів впливав на їхню здатність боротися з ожирінням протягом семи років після операції.. Виявилося, що лише пацієнтки, які мали високий темп обміну речовин перед операцією, змогли протягом усього періоду утримувати свою вагу у прийнятних для себе рамках.

"Результати дослідження вперше свідчать, що вікові процеси в нашій жировій тканині регулюють масу тіла незалежно від інших факторів", - стверджує провідний автор дослідження, професор департаменту медицини Каролінського інституту Пітер Арнер.. – Розуміння цих процесів може відкрити нові шляхи лікування ожиріння”.

Згідно з попередніми даними, один із способів прискорити обмін ліпідів у жировій тканині – це більше займатися спортом.. Це дослідження підтверджує цю думку і також вказує на те, що баріатрична хірургія у тривалій перспективі дає позитивні результати лише за підвищеної фізичної активності.



Ожиріння та пов'язані з ним захворювання стали глобальною проблемою.