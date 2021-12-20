Вчені з'ясували, як виникає музичне задоволення

17:39 29 листопад Київ, Україна

Музика сильно впливає на емоції, вона активує систему винагород, спричиняє викид дофаміну (гормону щастя) і може впливати на наші органи почуттів, зокрема на те, як ми сприймаємо дотики. Коли музика особливо емоційна, у нас виникає тремтіння або з'являється гусяча шкіра. У цей момент у нашому мозку з'являється феєрверк сигналів.



Вчені на чолі з Тібо Шабіном (Thibault Chabin) з Університету Франш-Конте в Бургундії простежили за цими процесами в мозку зі спеціальною технікою електроенцефалографії (ЕЕГ). Для так званої ЕЕГ вчені розмістили електроди на шкірі голови своїх піддослідних. Багато електродів дозволило з'ясувати, які ділянки мозку при цьому активуються.



Раніше для подібних досліджень використовували переважно інші способи візуалізації – функціональну магнітно-резонансну томографію (ФМРТ) та позитрон-емісійну томографію (ПЕТ). В експерименті Шабіна та його колег випробувані могли зручно розміститися на стільцях та через навушники слухати фрагменти своєї улюбленої музики.



Через внутрішньочерепний тиск випробуваним вдавалося виявити, наскільки емоційно вони сприймали музику і коли у них з'являлося відчуття мурах на шкірі. Протягом цього експерименту вчені виміряли мозкову активність учасників.



Напередодні досліджуваних також запитували, в які моменти у них може з'явитися гусяча шкіра.

«Учасники нашого дослідження могли точно передбачити моменти гусячої шкіри у пісні, – повідомив Шабін. — Але багато таких моментів вони переживали під час інших, несподіваних пасажів».

Вимірювання ЕЕГ даних виявило: коли випробувані вважали музику особливо інтенсивною, виявлялася активність певних регіонів у мозку, зокрема, в острівцевій корі, орбітофронтальній корі та додатковій моторній ділянці. Ці регіони мозку важливі, зокрема, для розробки сенсорних вражень та емоцій, наприклад, під час навчання та планування послідовності рухів. Зокрема, у моменти гусячої шкіри в мозку досліджуваних вчені спостерігали специфічну тета-активність.



Ця форма хвиль у мозку пов'язана з пам'яттю та очікуваними винагородами. За даними вчених, вона може вказувати на те, що в ці моменти активується система винагород і гормон щастя, що виділяється, дофамін. Попередні дослідження показали, що таке активування може корелювати з трепетом.



Той, хто, слухаючи музику, особливо часто відчуває гусячу шкіру, ймовірно, має сильніший зв'язок між різними ділянками в мозку, зокрема, префронтальною медіальною корою, острівцевою корою та частинами скроневої частки — структурами, залученими до аудіального сприйняття та емоційної обробки. Це попередні дослідження вже довели.



Шабін та його колеги хоч і не змогли дослідити цей зв'язок безпосередньо, але підтвердили активність відповідних регіонів у мозку.

«Той факт, що ми змогли виміряти активність цих ділянок за допомогою ЕЕГ, відкриває нові можливості для досліджень в інших контекстах, у сценаріях, наближених до повсякденного життя, та з групами, — сказав Шабін. — На відміну від складних технологій візуалізації ПЕТ та фМРТ, класичний ЕЕГ можна просто перенести з лабораторії до природного середовища. Це означає добрі перспективи для дослідження емоцій через музику».

Вчені хочуть наблизитися до питання, які еволюційні переваги мала/має наша сильна реакція на музику взагалі. «Неймовірно, тому що музика, начебто, не має жодної біологічної переваги, – сказав Шабін. – Але активізація системи винагород під час опрацювання музичного задоволення доводить: музика має найдавніші функції». Очевидно, що при цьому важливий соціальний контекст. Але доки випробувані перебували у томографах, цей контекст не вдавалося відтворити.