Вчені з'ясували, як виникає біль у зубах від холоду та як його можна заблокувати

11:33 25 листопад Київ, Україна

Згідно з отриманими даними, спеціальні клітини зубної тканини мають іонний канал, що виконує функцію датчика холоду. Коли він спалахує, з'являється типовий біль від холоду на зубах. Хороша новина: цей датчик можна заблокувати – і в такий спосіб допомогти людям із надчутливими зубами.



Запалення чи надмірна чутливість зубів призводить до того, що кожен холодний подразник у роті стає мукою.

"Той, хто любить морозиво, але має чутливі зуби, розуміє, про що мова: ледь торкнувшись зубами морозива, відчуваєш різкий біль", - пояснила Катаріна Циммерманн (Katharina Zimmermann) з Університетської клініки Ерлангена.

Як біль виникає, досі залишалося нез'ясованим. Але Циммерманн та її команда виявили причини «холодного болю» на зубах. Поштовхом до цього стали попередні дослідження, які довели: певні типи іонних каналів у шкірі та слизовій оболонці можуть реагувати на холод. Крім того, вже було відомо, що деякі форми каналів, зокрема, TRPC5, TRPA1 і TRPM8, присутні і в одонтобластах зубної тканини.

"Сома одонтобластів та його нервові закінчення розташовані на зовнішньому боці зубної пульпи", - пояснила Циммерманн.

Для дослідження вчені проаналізували реакцію мишей, у яких ці іонні канали функціонували нормально, та тих тварин, у яких вчені відключили ці канали. Вчені розробили свою методику для реєстру електричних імпульсів від зубних нервів здорових мишей.

«Спеціальною технікою зі скляними електродами ми порівняли реакцію здорових мишей із тією, яку демонстрували тварини без каналу TRPC5», – пояснила провідна авторка Лаура Берналь (Laura Bernal) з Університетської клініки Еклагена.

Результат: миші з деактивованим іонним каналом TRPC5, реагуючи на холодні подразники на зубах та нервах, не отримували больових сигналів у мозок. Ці датчики відіграють ключову роль у реакції на холодну їжу. Зафіксувавши холодний подразник, іонний канал TRPC5 відкривається та провокує електричний імпульс нерва. Його передають у мозок, що провокує болісні відчуття.



Отже, зубний датчик холоду, який так довго шукали, розташований в одонтобластах, клітинах, що утворюють тверду частину зуба, дентин і емаль. Ці клітини мають у людей, як і мишей, особливо багато каналів TRPC5.

"Вони наділені певним відростком, що проходить через тоненький канал у дентині, де він вимірює зміну температури та електричним імпульсом передає її далі в мозок, провокуючи больову реакцію", - пояснила Циммерманн.

Цікаві також результати додаткових досліджень поведінки мишей: гризуни без активних рецепторів TRPC5 не відчувають болю і після запалення зубів. У той самий час, команда вчених виявила в людських запалених зубах з карієсом особливо багато TRPC5-реценторів. Це може пояснити, чому запалені зуби особливо чутливі до холоду.



Виявлення зубних датчиків холоду відкриває нові можливості для терапії проти надчутливості зубів та зубних болів, пояснили вчені. Адже TRPC5-сенсори можна при бажанні вимкнути, і при цьому не наступатиме заціпеніння або параліч, як від анестезії.



Тепер вчені можуть пояснити ефективність народного засобу проти зубного болю: жування гвоздики або втирання олії гвоздики пригнічує біль, оскільки її основна складова - евгенол, блокує рецептор TRPC5.