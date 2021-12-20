Вчені з'ясували, як виникає біль у зубах від холоду та як його можна заблокувати

Згідно з отриманими даними, спеціальні клітини зубної тканини мають іонний канал, що виконує функцію датчика холоду. Коли він спалахує, з'являється типовий біль від холоду на зубах. Хороша новина: цей датчик можна заблокувати – і в такий спосіб допомогти людям із надчутливими зубами.
Запалення чи надмірна чутливість зубів призводить до того, що кожен холодний подразник у роті стає мукою.
Запалення чи надмірна чутливість зубів призводить до того, що кожен холодний подразник у роті стає мукою.
Як біль виникає, досі залишалося нез'ясованим. Але Циммерманн та її команда виявили причини «холодного болю» на зубах. Поштовхом до цього стали попередні дослідження, які довели: певні типи іонних каналів у шкірі та слизовій оболонці можуть реагувати на холод. Крім того, вже було відомо, що деякі форми каналів, зокрема, TRPC5, TRPA1 і TRPM8, присутні і в одонтобластах зубної тканини.
Для дослідження вчені проаналізували реакцію мишей, у яких ці іонні канали функціонували нормально, та тих тварин, у яких вчені відключили ці канали. Вчені розробили свою методику для реєстру електричних імпульсів від зубних нервів здорових мишей.
Результат: миші з деактивованим іонним каналом TRPC5, реагуючи на холодні подразники на зубах та нервах, не отримували больових сигналів у мозок. Ці датчики відіграють ключову роль у реакції на холодну їжу. Зафіксувавши холодний подразник, іонний канал TRPC5 відкривається та провокує електричний імпульс нерва. Його передають у мозок, що провокує болісні відчуття.
Отже, зубний датчик холоду, який так довго шукали, розташований в одонтобластах, клітинах, що утворюють тверду частину зуба, дентин і емаль. Ці клітини мають у людей, як і мишей, особливо багато каналів TRPC5.
Цікаві також результати додаткових досліджень поведінки мишей: гризуни без активних рецепторів TRPC5 не відчувають болю і після запалення зубів. У той самий час, команда вчених виявила в людських запалених зубах з карієсом особливо багато TRPC5-реценторів. Це може пояснити, чому запалені зуби особливо чутливі до холоду.
Виявлення зубних датчиків холоду відкриває нові можливості для терапії проти надчутливості зубів та зубних болів, пояснили вчені. Адже TRPC5-сенсори можна при бажанні вимкнути, і при цьому не наступатиме заціпеніння або параліч, як від анестезії.
Тепер вчені можуть пояснити ефективність народного засобу проти зубного болю: жування гвоздики або втирання олії гвоздики пригнічує біль, оскільки її основна складова - евгенол, блокує рецептор TRPC5.
Виявлення зубних датчиків холоду відкриває нові можливості для терапії проти надчутливості зубів та зубних болів, пояснили вчені. Адже TRPC5-сенсори можна при бажанні вимкнути, і при цьому не наступатиме заціпеніння або параліч, як від анестезії.
Тепер вчені можуть пояснити ефективність народного засобу проти зубного болю: жування гвоздики або втирання олії гвоздики пригнічує біль, оскільки її основна складова - евгенол, блокує рецептор TRPC5.
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