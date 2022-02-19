Вчені з'ясували, як гени неандертальців впливають на наш зовнішній вигляд

14:18 16 лютий Київ, Україна

Наш зовнішній вигляд розповідає про те, від яких давніх людей ми успадкували гени. Так, світлі очі та каштанове волосся можуть походити від мисливців кам'яного віку. Міцна статура високої людини, її чорне волосся можна пояснити генами степових кочівників бронзової доби, свідчить генетичне порівняння. Світлим волоссям, невисокою статурою та повільним серцебиттям дякуємо землеробам, які в період неоліту прийшли до Європи з Анатолії (Мала Азія).



Європа завжди була "плавильним котлом": перші представники homo sapiens прийшли сюди 45 000 років тому з Африки. Від них на нашому континенті пішли мисливці та збирачі кам'яного віку. Після них приблизно 7500 років тому до Європи прийшли люди з Анатолії, які принесли до Європи землеробство. У бронзову епоху, близько 5000 років тому, наплив степових кочівників на схід дав наступний поштовх для розвитку: вони стали третім корінням європейців.



Які сліди залишили в нашому геномі ці предки — і які з них впливають на зовнішність і статуру сучасних людей? Це вперше досліджували вчені на чолі з Давидом Марнетто із Тартуського університету.

"Ми хотіли дізнатися, певні ознаки - наприклад, світлі очі або високий рівень холестерину в крові - пов'язані з тим, що в ділянках ДНК, які відповідають за ці ознаки, міститься більше генетичних варіацій певної доісторичної популяції", - пояснив Марнетто.

Щоб з'ясувати, провели генетичне порівняння близько 50 000 людей - послідовності їхніх ДНК збережені в естонському біобанку. Спочатку вчені визначили, які генетичні варіації на певні ділянки ДНК відповідають за 27 ознак зовнішності, зокрема, статуру, колір волосся та очей, показники крові, частоту пульсу та тип домінування руки. Останнім кроком Марнетто та його команда визначили, яким доісторичним популяціям ці генетичні варіанти найбільше відповідають.

"Доісторичні популяції, які дали початок європейцям, насправді були досить різноманітними, щоб залишити свій слід у фізіології та зовнішності сучасних людей", - говорить провідний автор дослідження Лука Паграні з Падуанського університету. 11 із 27 досліджуваних ознак вчені змогли пояснити наявністю генів стародавньої популяції.

Тому навіть сьогодні за певними ознаками у зовнішності людини можна визначити, чи має у певних ділянках ДНК більшу кількість генів від мисливців кам'яної доби або від степових кочівників неоліту. Проте наявність ознак не означає, що людина взагалі має більше генів саме від цієї популяції — зауважує команда. Натомість вони вказують на ділянки в нашому геномі, де успадковані гени активні.



Аналізи показали, що каштанове волосся, світлі очі, схильність до великої маси тіла та широкі стегна можна пояснити генами мисливців кам'яного віку. Також із цими генами пов'язаний швидкий пульс та низький вміст холестерину в крові, пояснили вчені. Гени землеробів, що прийшли з Анатолії в епоху неоліту, виявляються в невеликій статурі, світлому кольорі волосся і очей, у уповільненому серцебитті.

"Натомість активність генів степових кочівників ямної культури виявляється у міцній статурі та високому зрості", - розповіли Марнетто та його команда.

Гени цих мандрівників бронзової доби обумовлюють насамперед чорне волосся і схильність до високого рівня холестерину в крові. Проте вчені відзначають: ці ознаки виявляються різною мірою у кожної людини, яка є їхнім носієм.



Отримані результати ще раз свідчать про те, наскільки різноманітним є походження європейців — і якою мірою на нього вплинули доісторичні міграційні хвилі. Різне коріння досі зберігає свій генетичний слід, який впливає і на зовнішність сучасних людей. Ознаки наших предків збереглися, незважаючи на пізніші змішання та міграції.



Ймовірно, населення та інші континенти піддавалися подібним процесам.