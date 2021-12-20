Вчені з'ясували, що обмін речовин не пов'язаний із віком

11:08 23 листопад Київ, Україна

У процесі життя в нашому організмі обмін речовин і спалювання калорій відбуваються у чотири етапи – інакше, ніж досі передбачали. Виявилося, що не діти під час зростання чи статевого дозрівання найбільше потребують калорій, а немовлята віком до одного року. Пізніше обмін речовин сповільнюється, і з 20 років стабілізується. Наступне уповільнення настає не в середньому віці, а в 60 років, повідомили вчені в журналі Science.



Скільки калорій споживає організм? І як на цей процес впливає вік? Цим питанням задаються люди, які стежать за вагою чи хотіли б схуднути. Відомо, що наш метаболізм потребує 50–70% енергії лише для того, щоб підтримувати процеси в організмі – неважливо, чи ми перебуваємо в стані бадьорості чи спимо. Цей основний обмін (або базальна швидкість метаболізму) залежить від статі, віку, тяжкості м'язів та часу доби. Решта 30–50% енергоспоживання варіюється значно сильніше – якою мірою і чому, досі мало відомо.

«Ми напрочуд мало знаємо про загальні енергетичні потреби людини і про те, як вони змінюються з віком», – пояснили Герман Понтцер (Herman Pontzer) із Дюкського університету та його колеги.

Одна з причин: енергоспоживання можна дослідити в лабораторних умовах, але в нормальному житті людини це буде набагато складніше. Щоб виміряти споживання калорій протягом життя людини, вчені повинні вдатися до низки хитрощів. Для цього вони, зокрема, використовують так звану подвійну марковану воду, в якій атоми кисню та водню замінюють більш рідкісними, більш важкими ізотопами. Піддослідні п'ють цю воду, а потім вчені визначають, коли ці ізотопи з'являються у сечі. Так вдається простежити швидкість клітинного метаболізму. Враховуючи, що це витратний і

дорогий метод, до нього вдавалися лише у дослідженнях на невеликих групах.

Понтцер та його команда вперше проаналізували зміну загального споживання калорій в організмі 6421 жінок та чоловіків з 29 країн світу віком від 8 днів до 95 років. Вперше вчені змогли перевірити, як змінюється обмін речовин від колиски до старості.



Результати виявилися несподіваними: "Психологічні зміни, що настають на різних етапах життя – від статевого дозрівання до менопаузи – не пов'язані з метаболічними змінами", – запевнив Понтцер. Адже ідентифіковані чотири етапи у діяльності обміну речовин не співпадали за часом із психологічними перехідними періодами.



Перша несподіванка: найшвидший обмін речовин у дітей не в перехідному віці, а у немовлят. До року дитина спалює на 50% більше калорій ніж дорослий.

«Звичайно, новонароджені теж ростуть. Але їхнє споживання енергії набагато вище, ніж можна було б сподіватися, враховуючи розмір тіла та його розвиток, – зауважив Понтцер. – Очевидно, зараз у клітинах дитини відбуваються процеси, нам ще невідомі».

Після року обмін речовин поступово сповільнюється – у середньому споживання енергії зменшується на 3% щорічно приблизно до 20 років, визначила команда. Попри очікування, під час статевого дозрівання не відбувається жодних метаболічних змін.

"Ми справді думали, що буде інакше, але ні", - сказав Понтцер.

Наступний сюрприз: у дорослому віці споживання енергії залишається стабільним – між 20 та 60 роками обмін речовин практично не змінюється. Навіть під час вагітності або при клімаксі у жінок обмін речовин залишається на тому рівні. Лише приблизно у 63 роки починається наступний етап: спалювання калорій уповільнюється близько на 0,7% щорічно. В результаті цього 90-річна людина потребує на 26% менше калорій, ніж дорослий середнього віку. На відміну від припущень, цей уповільнений обмін речовин не пов'язаний з віковою втратою м'язової маси, пояснив Понтцер: «Ми обчислили: ці процеси обумовлені тим, що клітини уповільнюють свій метаболізм».



Загалом, вимальовується така картина: у немовлят клітини працюють на повній швидкості, а потім, у дитинстві та підлітковому віці, поступово приводять свій метаболізм до норми. Обмін речовин залишається стабільним до 63 років, а потім через вікові зміни продовжує сповільнюватися. Ці чотири етапи з'являються і в тому випадку, якщо врахувати фактори руху та способу життя, пояснили вчені.