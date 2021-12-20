Вчені з'ясували, що миші мають індивідуальний стиль спілкування

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Щоб привабити партнерку, самці постійно видають ультразвукові хвилі, яких люди не чують. Ці «серенади» настільки складні, що нагадують спів птаха. Але в цьому випадку звук виробляється не голосовими зв'язками, а концентрованим повітряним потоком, що нагадує свист двигуна. Крім того, він залежить від стану здоров'я миші, її емоцій, спорідненості та походження.



Команда вчених на чолі з Марією Аделаїд Марконі (Maria Adelaide Marconi) з Віденського ветеринарного університету детальніше проаналізувала вокалізації мишей. Вчені хотіли з'ясувати, чи унікальна ця мелодія у кожної тварини. Адже досі припускали: різні



За три тижні вчені записували «спів» понад 20 ссавців – щоразу до та після того, як на них впливали запахом самки. Так, за допомогою ультразвукових мікрофонів вчені записали понад 24 000 звуків та задокументували кількість вокалізацій, тривалість та частоту мелодії. Потім команда вчених згрупувала сигнали у 15 категорій – на підставі їхніх акустичних ознак. Ультразвукові сигнали самців домашніх мишей демонструють відмінності у кількості звуків, частоті, тривалості, але протягом життя співи однієї тварини практично не змінюються. Штучний інтелект зміг дізнатися про самця за його співом.Щоб привабити партнерку, самці постійно видають ультразвукові хвилі, яких люди не чують. Ці «серенади» настільки складні, що нагадують спів птаха. Але в цьому випадку звук виробляється не голосовими зв'язками, а концентрованим повітряним потоком, що нагадує свист двигуна. Крім того, він залежить від стану здоров'я миші, її емоцій, спорідненості та походження.Команда вчених на чолі з Марією Аделаїд Марконі (Maria Adelaide Marconi) з Віденського ветеринарного університету детальніше проаналізувала вокалізації мишей. Вчені хотіли з'ясувати, чи унікальна ця мелодія у кожної тварини. Адже досі припускали: різні ультразвуки відображають передусім емоційний стан мишей, але жодного індивідуального співу немає.За три тижні вчені записували «спів» понад 20 ссавців – щоразу до та після того, як на них впливали запахом самки. Так, за допомогою ультразвукових мікрофонів вчені записали понад 24 000 звуків та задокументували кількість вокалізацій, тривалість та частоту мелодії. Потім команда вчених згрупувала сигнали у 15 категорій – на підставі їхніх акустичних ознак.

Виявилося: поки не було привабливого запаху самки, самці здебільшого не видавали звуків. Але коли гризуни сприймали запах потенційної партнерки, починався шлюбний спів. І при цьому кожен самець видавав індивідуальну мелодію, що не змінювалася протягом трьох тижнів.

"Ультразвукові вокалізації окремих тварин демонструють надзвичайну індивідуальну сталість", - пояснила Марконі. Мелодії чоловічих особин згодом практично не змінювалися, і це стосувалося кожної миші, зокрема: «Кількість та спосіб ультразвукової вокалізації серед самців мали великою мірою індивідуальний характер», – сказала Марконі. Спів кожного гризуна, що повторюється, дуже відрізнявся від фраз, які повторювали інші представники виду.

Індивідуальну відмінність вчені зафіксували щодо тривалості та частоти мелодії, а також кількості звуків – від 100 до 600 індивідуальних тонів. Різну тривалість також мали інтервали тиші між індивідуальними вигуками. Приблизно 90% ультразвукового співу, записаного протягом трьох тижнів, вчені змогли приписати конкретній миші – за допомогою алгоритму машинного навчання.



Загалом, результати доводять, що ультразвукові хвилі не лише відображають емоції гризунів у певний момент, а й мають особистий підпис, кажуть вчені. Тобто, кожен самець має свій персональний стиль «співу», що відрізняє його мелодію від інших композицій.



Марконі та її команда пояснили: отримані результати допоможуть зрозуміти цілісну вокалізацію диких мишей, а заразом і її функції. Поведінкові біологи продовжать досліджувати, чи змінюються індивідуальні підписи гризунів-самців із віком та чи залежать від соціального контексту. Також досі незрозуміло, чи можуть миші впізнавати одна одну за співом.